Prosperidad Social otorgará hasta 500.000 pesos en noviembre a colombianos que presenten estos 3 documentos
Los ciudadanos del país cuentan con diversos beneficios.
El Gobierno nacional, por medio de diversos programas, entrega una serie de beneficios a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad del país.
Uno de estos programas es el de Renta Ciudadana, el cual impacta a miles de ciudadanos por medio de una serie de pagos que van hasta los 500 mil pesos, según los rangos establecidos por las instituciones del país.
“Renta Ciudadana es un programa que busca contribuir a la superación de la pobreza, fomentar la movilidad social y fortalecer la economía local, mediante la entrega de ayudas económicas, conocidas como transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas”, destaca la entidad.
Los montos entregados en los diversos ciclos de consignación varían según la clasificación en el Sisbén IV, la composición del hogar y el nivel de pobreza. El Departamento para la Prosperidad Social es el encargado de analizar las condiciones de cada uno de los beneficiarios y de realizar las consignaciones.
Para el nuevo ciclo de pagos se desarrollará desde el 13 de noviembre hasta el 30 de noviembre, las personas deben consultar si cuentan con pagos pendientes.
¿Qué documentos se necesitan para el pago de los beneficios?
- Cédula de ciudadanía
- Registro del Sisbén
- No recibir pagos de otros programas
- Tener los documentos que lo acrediten como beneficiario del programa.
Si una persona no recibe el pago y es miembro del programa, podrá realizar diversos procesos para que las entidades necesarias puedan verificar las razones por las cuales no se realizaron los pagos.
¿Cómo puede consultar si tiene pagos pendientes de Renta Ciudadana o si es parte del programa?
Ingresando al portal web de Prosperidad Social. Mediante la línea de WhatsApp al número 3188067329. Por medio de un mensaje de texto gratuito al código 85594.
Por medio de una llamada a las líneas de atención nacional (601) 3794840 o 01 8000 95 11 00. El horario de atención de las mismas es de lunes a viernes de 8:00 a. m. hasta las 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. Presentando una solicitud formal en las sedes de Prosperidad Social. Por medio de las líneas de atención del Banco Agrario. Por medio de las líneas telefónicas del Banco Agrario, Bogotá: (60-1) 7948567 y línea gratuita nacional: 018000955500.