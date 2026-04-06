Finanzas
¿Qué pasa si construye en un terreno sin tener licencia? Atento a las multas y sanciones que acarrea
Tenga en cuenta que le podrían hacer demoler la construcción si no cumple con el requisito.
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6 de abril de 2026, 12:43 p. m.
Construir sin licencia de construcción puede traer graves consecuencias. Foto: Raúl Palacios
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