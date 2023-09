Reunificar deudas: ¿qué es y cómo puede ayudar a salir de deudas?

En ese sentido, la principal característica que debe prevalecer en las deudas es la de la responsabilidad , pues al no ser liquidadas, la reputación financiera de un individuo se puede ver seriamente afectada.

Reunificación de deudas

Es importante comenzar diciendo que no pagar una deuda no es sinónimo de falta de voluntad, pues no todas las personas tienen el mismo conocimiento en materia económica para saber ajustarse a ello. Sin embargo, al ser una deuda una obligación, hay que cumplirla.