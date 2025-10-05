Suscribirse

Economía

Revelan cuánto presta el FNA para comprar vivienda usada en 2025: ojo a los requisitos

Este es el sueño de millones de colombianos y con la entidad pueden tenerlo más cerca.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 4:13 p. m.
Ahorro / casa / ahorrar
Estos son los requisitos del FNA. | Foto: Getty Images

En Colombia, cada vez son más las familias que buscan adquirir una vivienda, ya sea para garantizar estabilidad a los miembros que las componen o para tenerla como una inversión segura, dadas las ventajas de poner dinero en el sector de la finca raíz, que genera buenas rentabilidades y contribuye a aumentar el patrimonio.

Sin embargo, para muchas de estas familias, lograr ese sueño se vuelve cada vez más complicado, puesto que las condiciones macroeconómicas, la disponibilidad de créditos e incluso el presupuesto con el que cuentan no les permite alcanzarlo.

El Fondo Nacional del Ahorro es la opción más viable para aquellos que buscan cumplir su anhelo de tener casa propia.
El Fondo Nacional del Ahorro es la opción más viable para aquellos que buscan cumplir su anhelo de tener casa propia. | Foto: FNA

En medio de este panorama, entidades como el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) facilitan este propósito al financiar hasta el 90 % del valor de la vivienda usada en Colombia, por lo que los compradores solo necesitarán el 10 % de la cuota inicial para poder pedir un crédito hipotecario.

Funciona a través de cuatro modalidades. La primera es el crédito hipotecario, que financia un alto porcentaje del valor de la propiedad. La segunda es una cuota inicial del 10 %, en la que se necesita contar con al menos ese porcentaje del valor de la vivienda para aplicar.

Contexto: Arriendos en Colombia: los disparatados precios y el listado del Banco de la República de las ciudades con los alquileres más caros

El tercero es a través de plazos flexibles, con opciones que van desde los 5 y hasta los 30 años. Además, la entidad proporciona herramientas para el proceso, como créditos preaprobados digitales y simuladores que permiten conocer las cuotas aproximadas.

Así puede aplicar a los créditos de la entidad. | Foto: ADOBE STOCK

Adicionalmente, también hay algunos programas que le permiten acceder a tasas de interés preferenciales y financiadas del 90 % del valor de la vivienda, si tiene entre 18 y 28 años.

Para acceder a estos beneficios, tenga en cuenta que debe estar afiliado al FNA a través de sus cesantías o por un ahorro voluntario contractual, a través de un formulario de afiliación y la copia de su documento de identificación.

Contexto: La vivienda es el patrimonio más valioso para los colombianos: ¿la tiene asegurada y por qué no hacerlo impactaría su bolsillo?

Para acceder a los créditos, deberá cumplir con cierto puntaje de calificación que se define por la junta del FNA, además de aportar un soporte de ingresos y no estar reportado en centrales de riesgo, o presentar un paz y salvo de la deuda si tiene reportes.

Firma de documentos
Cuenta con modalidades que facilitan la adquisición de vivienda. | Foto: Getty Images

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tadej Pogacar vuelve a hacer de las suyas: así ganó el título de campeón de Europa en ciclismo de ruta

2. Así habría reaccionado Kimberly Reyes tras supuesta relación que tendría con Beéle: “Tiene más fe en mi vida”

3. Identifican al conductor asesinado por sicarios en su carro en Barranquilla: tendría oscuro pasado y ya hay hipótesis

4. David Alonso se pronuncia tras su impactante caída en Indonesia: video tendencia en Moto2

5. Hamás pide un intercambio “inmediato” de rehenes por prisioneros, mientras Trump advierte por plan para terminar la guerra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FNAFondo Nacional del AhorroVivienda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.