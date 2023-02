Revelan el mejor horario para hacer una transferencia de Davivienda a Bancolombia

Una transferencia bancaria se define como el envío de dinero que realiza un ciudadano desde una cuenta bancaria a otra designada. Este proceso se puede realizar entre cuentas del mismo banco o de un banco a la cuenta de otra entidad financiera.

Sobre lo último, cada entidad financiera maneja unos tiempos para reflejar la transferencia y que en la mayoría de los casos, puede tomar entre 12 hasta 24 horas, aproximadamente.

Si se es usuario de Davivienda y desea enviar dinero a una cuenta de Bancolombia, tenga en cuenta que si la operación se realiza de lunes a viernes, antes de las 3 de la tarde, la transferencia llegará el mismo día. Sin embargo, si se realiza los fines de semana o días festivos, el dinero se verá reflejado el día hábil siguiente.

“La transacción está sujeta a verificación por parte del banco de destino. Si la transacción es rechazada, el dinero será devuelto al siguiente día hábil después de haber sido notificado”, señala Davivienda.

Gracias al desarrollo tecnológico, hoy día es posible realizar una transferencia bancaria a otra cuenta de un banco diferente, desde una computadora o dispositivo móvil. - Foto: Getty Images

Por esta transacción se realizará un cobro y este no aplica cuando se realiza dicha operación entre cuentas que pertenecen al mismo banco y si se encuentran en la misma ciudad. En promedio, el costo por realizar una transferencia desde una cuenta Davivienda a Bancolombia (con IVA incluido) es de $7.676.00.

Ahora bien, si el procedimiento es inverso, es decir, que el envío se va a realizar desde Bancolombia a una cuenta de otra entidad bancaria, el banco señala que todas las transferencias que se hagan después de la 5:30 de la tarde, de lunes a viernes y durante días no hábiles (fines de semana y festivos), “son válidas el siguiente día hábil máximo a las una de la tarde”.

Cada entidad bancaria maneja tiempos diferentes para reflejar una transferencia que proceda de otro banco. Por lo general, puede demorar el proceso un día hábil o 24 horas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las que estén por fuera de este horario, las transferencias se harán efectivas en varios ciclos durante los días hábiles de la siguiente manera: Ciclo 1: 07:00; Ciclo 2: 07:01 a 10:00; Ciclo 3: 10:01 a 13:00; Ciclo 4: 13:01 a 15:00; y Ciclo 5: 15:01 a 17:30.

“Las entidades de destino tienen 2 ciclos más para verificar la transacción si se presenta alguna novedad con las cuentas. Por ejemplo, si haces una transferencia a una cuenta del Banco de Bogotá a las 11:30, esta entra en el ciclo 3 de transferencias. La entidad recaudadora tiene 2 ciclos más para confirmar la transacción, por lo que el dinero va a estar en la entidad destino máximo a las 17:30, que corresponde al ciclo 5″, indica.

Un sistema de ciclos para la transferencia a otros bancos es también manejado por el BBVA: De 7:30 am a 9:00 am, de 9:30 am a 11:00 am, de 12:30 (medio día) a 2:00 de la tarde y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. En cada uno de estos horarios que se efectúe la transacción a una cuenta de otro banco, esta operación se reflejará al día siguiente, si se realiza de lunes a viernes. Sin embargo, si la transferencia se realiza el viernes después de las 4 de la tarde y fines de semana, el envío a la cuenta del otro banco se llevará a cabo el lunes, a partir de las 9 de la mañana.

“Si la transferencia se realiza en día hábil antes de las 3:15 p.m., tu dinero será abonado máximo al día siguiente hábil de realizar la operación. Si la transferencia se realiza en día no hábil o después de las 3:15 p.m., tu dinero será abonado máximo dos días hábiles después de realizar la operación”, menciona.

Si se va a realizar una consignación o depósito a una cuenta de otro banco, se recomienda que se haga dicho proceso en las oficinas del banco destino para que el dinero llegue el mismo día. Foto: Guillermo Torres/Revista SEMANA. - Foto: Guillermo Torres - Semana

Es importante aclarar que estas operaciones se realizan desde la página web, canal virtual o banca móvil de la entidad bancaria con la que se tenga la titularidad de la cuenta de ahorro o cuenta corriente, por lo que no se necesita ir directamente a una oficina para llevar a cabo esta operación. No obstante, si se desea realizar el depósito a una cuenta de otro banco y que este se refleje el mismo día, lo recomendable es dirigirse a una sucursal del banco destino y realizar una consignación.