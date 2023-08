¿Salió a manejar y se le quedó la licencia de conducción en la casa? Así puede salvarse de la multa

Una pregunta usual en los conductores, en especial a quienes por despiste suelen dejar la billetera en cualquier lado, es si pueden recibir una multa de las autoridades por no llevar documentos como el pase y la licencia de tránsito. Sin embargo, no es necesario portarlos en físico.

Ministerio de Transporte asegura que no se pueden imponer comparendos por no portar el pase, tarjeta de propiedad o Soat. | Foto: Policía Nacional

En Colombia, portar la licencia de conducción al momento de conducir es de vital importancia y constituye un requisito obligatorio por parte de las autoridades. No obstante, las normas han cambiado y desde hace un tiempo ante la ley no es necesario portar físicamente este documento.

Mediante la Circular No 20221010000601 del 3 de enero de 2022, el Ministerio de Transporte declaró que los conductores ya no deben portar, obligatoriamente, la licencia de conducción (conocido como pase), ni la licencia de tránsito (tarjeta de propiedad), porque dicha información está cargada ante el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt).

“Mediante la Circular No 20221010000601 del 3 de enero de 2022, el Ministerio de Transporte estableció que se entenderá cumplida la obligación de portar la licencia de tránsito del vehículo y la licencia de conducción, cuando la persona presente al agente de tránsito el documento en físico o presente el mensaje de datos derivado de la consulta en línea y en tiempo real en el Registro Nacional Único de Tránsito – Runt ”.

De hecho, lo mismo aplica con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), que desde el 2017 no es necesario portarlo en físico, pues de manera virtual se puede validar si se cuenta con la póliza vigente, tal cual lo exige la ley.

“Queremos informarles a todos los colombianos que el Soat es y seguirá siendo obligatorio y aquel que no lo porte se hará acreedor a la sanción de 30 salarios mínimos. Por eso le hacemos la invitación a todos los colombianos que tienen vehículo para que sean responsables en la vía. Con el Soat digital ya no hay excusa para no portarlo”, recalcó el Ministerio de Transporte.