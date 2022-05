¿Se podrán hacer transacciones NFT desde el televisor?

El mercado digital se sigue abriendo espacio en la cotidianidad del día a día y poco a poco deja de ser de uso exclusivo para unos pocos, hasta el punto de que muchas empresas ya le apuestan a que sea tan sencillo, que se pueda realizar desde el televisor.

Aquella historia que comenzó con el anuncio de criptomonedas como el bitcóin, para luego pasar al blockchain y hoy en día le apunta a los NFT (No Fungible Tokens), que no son otra cosa que objetos únicos de valor en la web, parece no detenerse y así lo están entendiendo las diferentes desarrolladores de tecnología.

Por irreal que parezca, conceptos como ‘criptoarte’, ‘smart contracts’, ‘sistemas de votación descentralizados’ o ‘cadenas virtuales de suministro’; empiezan a desescalar su complejidad, para que más personas accedan a ellas e inviertan su dinero en un mercado que llegó para quedarse.

Ahora, con la llegada de los NFT, es posible ser dueño de conocidas obras digitales de calidad seleccionada y reproducirlas a través de la tecnología de los televisores de hoy en día, donde se proyectarán con una calidad de imagen superior y con análisis de inteligencia artificial para destacar como realmente deben ser sus tonalidades e iluminación.

Recientemente, Samsung Electronics anunció una alianza con Nifty Gateway, propiedad de Gemini, el principal mercado de No Fungible Tokens en el mundo, con la cual se abrirá la puerta para que el arte llegue a los hogares de sus compradores, de forma tan sencilla como usar un televisor.

Este anuncio se dio durante su reciente presentación Unbox & Discover 2022, donde se presentó al público la primera plataforma NFT para Smart TVs. De esta forma, las personas podrán comprar obras de arte únicas por medio de la web y exhibirlas de forma especial por medio de sus televisores.

“Esta es una herramienta para explorar, comprar y comercializar arte digital y artículos coleccionables. Nifty Gateway ahora está integrada con la plataforma de NFT de Samsung en sus líneas de TVs premium 2022: QLED y Neo QLED. Nifty Gateway también brinda su aplicación independiente para The Frame”, explicó Samsung.

El beso de los invisibles / Vertigo Graffiti / - Foto: Vertigo Graffiti

Aprovechando esta tecnología, los usuarios pueden navegar, mostrar e interactuar de forma continua con NFT desde la comodidad de su casa. Además, tendrán acceso a más de 6.000 obras de arte de artistas emergentes y destacados, incluidos Beeple, Daniel Arsham, Pak y más.

Duncan Cock Foster, cofundador de Nifty Gateway, explicó que “la misión de Nifty Gateway es llevar NFT a millones de personas al empoderar a los creadores y simplificar la forma en que los clientes compran, venden, crean y mantienen NFT. Estamos comprometidos a hacer que los NFT sean accesibles y que su compra sea más fluida que nunca”.

Un Token No Fungible, o NFT por sus siglas en inglés, es un tipo especial de token criptográfico que representa algo único en la internet y que si bien no significa la propiedad de algo material en la vida real, sí adquiere un valor, ya sea por su rareza o ser una pieza de colección que con el tiempo aumenta su precio.

“Con nuestra misión en mente, no podríamos estar más emocionados de asociarnos con Samsung para desarrollar una experiencia de recolección de NFT innovadora. Su dedicación a la experiencia del usuario y su enfoque en pantallas de la más alta calidad se alinean perfectamente con nuestra visión de permitir que cualquier persona, en cualquier lugar, interactúe con sus creadores favoritos”, agregó Duncan Cock Foster.

Uno de los primeros usos que se dio a los NFT en el mercado digital fue en los videojuegos, donde por medio de skills o piezas personalizadas, se crean personajes únicos que luego se venden al mejor postor. No obstante, este mercado ahora se está trasladando al mundo del arte, donde muchos desarrolladores están aprovechando para darse a conocer.