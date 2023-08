¿Se puede manejar moto en Colombia con audífonos puestos?

No obstante, una de las dudas más frecuentes entre los conductores en Colombia tiene que ver con el interrogante sobre qué accesorios o dispositivos pueden utilizarse a la hora de conducir sin infringir las normas de tránsito, especialmente con los motociclistas que no tienen claro si es permitido llevar puestos audífonos mientras conducen, ya que si bien no está prohibido, sí requiere cumplir ciertas normativas.