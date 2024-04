Según expertos, este es el peor piso para vivir en un apartamento

Comprar vivienda es uno de los sueños de miles de colombianos que, a través del ahorro e inversión, buscan tener una propiedad, ya sea para habitar o para arrendar. Sin embargo, desde hace varios meses, el sector de la construcción no ha pasado por buenos momentos y esto ha ocasionado que más familias no puedan realizar la compra exitosa de su inmueble.

¿Cuál es el mejor y cuál el peor piso para vivir en un edificio?

Aunque parezca un tema menor, es clave elegir inteligentemente el piso de su apartamento, pues si hace una mala elección, tendrá que vivir los efectos de esta de por vida o al menos mientras sea propietario del inmueble. Por ejemplo, si usted tiene movilidad reducida o alguna discapacidad, es importante que elija un primer piso en caso de que su edificio no cuente con ascensor.

De acuerdo con el portal Metro Cuadrado, no existe un piso determinado en el que deba residir, pues siempre depende de la zona donde esté ubicado el edificio y de la cantidad de ruido externo que puedan recibir los apartamentos. La tendencia general dicta que entre más alta está la vivienda, mejor calidad de vida puede tener y su precio será mayor.

Aunque parezca que el último piso puede ser el mejor, al tener la mejor vista y al no tener un vecino en la parte de arriba generando ruidos, lo cierto es que en este piso se sentirán con mayor intensidad los cambios climáticos como lluvia, calor o frío. Si el edificio no supera los cinco pisos, por regla este no necesitará ascensor, por lo que este piso puede ser el más económico.