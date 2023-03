Si planea cambiar de vivienda, ojo con estas recomendaciones

Cuando una persona o familia planea cambiar de casa o apartamento, mira aspectos como la ubicación, el área, los acabados, la iluminación, las vías de acceso o la disponibilidad de áreas comunes.

Sin embargo, deja pasar otros aspectos que deben mirarse antes de tomar la decisión de escoger una nueva casa, entre ellos las correctas adecuaciones internas.

Se debe pedir a un electricista que verifique en el tablero que las conexiones estén en buen estado. - Foto: Getty Images

De igual forma, es clave velar por la integridad de todos los integrantes de la familia, pues compartirá gran parte del tiempo en estos espacios.

Al respecto, Diana Zapata, jefe de producto en Schneider Electric, dio a conocer una serie de tips de seguridad para considerar antes de una mudanza.

Según la experta, Electrical Safety Foundation International recomienda realizar una inspección a la instalación eléctrica a cualquier inmueble nuevo o usado, por lo que es importante contar con la ayuda de un electricista para hacer esta revisión general del sistema eléctrico, ya que no es posible realizarlo sin tener el conocimiento en la materia.

Las conexiones

También se debe pedir a un electricista que verifique en el tablero que las conexiones estén en buen estado y que no haya cables sueltos y, en lo posible, que cada circuito esté identificado para que en caso de algún fallo pueda localizar el origen fácilmente.

Es clave velar por la integridad de todos los integrantes de la familia pues compartirá gran parte del tiempo en estos espacios. - Foto: Getty Images/iStockphoto

De igual forma, hay que identificar la ubicación y cantidad de tomacorrientes, interruptores y tableros eléctricos, pues esto garantiza la funcionalidad de los espacios en el inmueble. Adicionalmente, se debe pedir al electricista que verifique que estén en buen estado y no deteriorados o rotos; en tal caso, la recomendación es cambiarlos.

Así mismo, si hay cajas de empotrar a la vista donde aún no se han instalado tomas o interruptores u otra función, se puede usar una tapa ciega, que es un dispositivo utilizado para cubrir empotrados en pared, de instalaciones eléctricas suspendidas o para uso futuro.

Para verificar

Por otra parte, las tomas de falla tierra (o GFCI), que se ubican principalmente en baños y cocinas, se deben verificar con el botón de test, asegurarse de que la toma sea funcional y se proteja a las personas de estos espacios donde puede haber humedad.

Se recomienda realizar una inspección a la instalación eléctrica a cualquier inmueble nuevo o usado. - Foto: Ingimage

Según Zapata, al momento de necesitar extensiones o multitomas, hay que procurar usarlas ocasionalmente; en lo posible, no se recomienda usar el 100 % de su capacidad y se deben ubicar en lugares que no tenga un tránsito recurrente, de forma que no ponga en riesgo las personas y los electrodomésticos.

Además, el empleo de canaletas se recomienda cuando se toma en renta el inmueble o se está remodelando un espacio, pues funcionan para organizar aquellos cables que no estén dentro de la pared y se perciba un ambiente estético y seguro.

Realizar una mudanza hace parte de momentos especiales para todas las personas y por lo mismo debe realizarse de la mejor forma, hay que estar atentos a cada detalle para que esta nueva experiencia brinde seguridad y confort.