Si viaja por carretera en Semana Santa, tenga en cuenta algunas recomendaciones

Llegó Semana Santa, época donde vehículo es empleado para los desplazamientos dentro de la ciudad y cuando se sale de viaje se enfrenta a una serie de cambios y condiciones que pueden impactar su desempeño como distancias muy largas, altas o bajas temperaturas, caminos empedrados, carreteras montañosas o con muchas curvas.

Precisamente, si se está pensando en viajar por carretera durante los días de descanso, de acuerdo con un informe de Bridgestone, se debe hacer una lista de todos los elementos que se deberían revisar en el vehículo antes de emprender el viaje.

Iniciar el viaje de una forma tranquila y cauta, sin prisas y asegurarse de contar con un copiloto experimentado que pueda colaborar durante la ruta es clave. - Foto: Getty Images

Es importante revisar los niveles de aceite, líquido de frenos, refrigerante y limpiaparabrisas. Además, hay que verificar el buen funcionamiento de las luces, pensando en aquellos tramos de la carretera en los que la visibilidad no es óptima, así como no olvidar revisar el equipo de carretera: botiquín, llanta de repuesto en buen estado y herramienta.

Otros consejos

De acuerdo con el informe, de poco servirá iniciar el viaje con el vehículo en perfectas condiciones, si no se está preparado para conducir. También hay que tener en cuenta que antes de emprender el viaje se debe haber tenido una buena noche de descanso, hidratarse bien, utilizar ropa cómoda y no haber consumido comidas, bebidas o medicamentos que puedan alterar la conducción.

Iniciar el viaje de una forma tranquila y cauta, sin prisas, y asegurarse de contar con un copiloto experimentado que pueda colaborar durante la ruta es clave.

Se debe hacer una lista de todos los elementos que se deberían revisar en el vehículo antes de emprender el viaje. - Foto: Grupo R5

También hay que conducir responsablemente para llegar al destino: una vez en carretera es muy importante apegarse a las recomendaciones básicas para conducir. Hay que seguir las normas viales al pie de la letra, mantenerse siempre atento en el camino y, en la medida de lo posible, utilizar rutas debidamente señaladas.

Buen estado

Hay que recordar que las llantas del carro son el único elemento que está en contacto con el suelo, así que un buen estado de las mismas ahorrará muchos dolores de cabeza en el camino. Antes de salir, se debe examinar el desgaste de las llantas, verificando que el dibujo no esté al mismo nivel que la superficie, ya que esto es un claro indicador de que la llanta ya superó su uso y es hora de cambiarla.

Igualmente, para mantener la buena salud de las llantas y la seguridad, es crucial que se cuente siempre con la presión de inflado adecuada. Antes de empezar el viaje, se debe controlar la presión de los neumáticos, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

hay que conducir responsablemente para llegar al destino: una vez en carretera es muy importante apegarse a las recomendaciones básicas para conducir. - Foto: Cortesía Ministerio de Transporte

Las llantas desinfladas pueden dificultar el control de tu carro, reducir el rendimiento de la gasolina y provocar fallas en los neumáticos.

Estas recomendaciones pueden ayudar a tener un descanso inolvidable, pero, sobre todo, seguro para el viajero y sus acompañantes. Ahora, solo se tiene que emprender viaje, mientras se disfruta al máximo de las playas, montañas y paisajes de Colombia.

Además, si no sale de Bogotá, estarán abiertos los parques y centros comerciales, con una oferta de planes para todos los miembros de la familia y las mascotas no serán la excepción. La ciudad estará llena de actividades que no se pueden perder.