Sisbén IV: Cómo consultar su puntaje y solicitar la encuesta en junio

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) es el método para distinguir a cada población del país de acuerdo a su situación económica actual. Desde el año pasado cambiaron las secciones de ubicación de cada persona con el objetivo de brindar mayor transparencia y ayudar a los que verdaderamente lo necesitan, según ha manifestado la entidad encargada en diferentes espacios.

De modo que las personas que se inscribieron y hacían parte del sistema de datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ahora están divididas en cuatro clasificaciones por letra (A, B, C y D). Cada una de estas secciones tiene un rango o distinción: grupo A, personas en pobreza extrema; B, condición de pobreza moderada; C, condición de vulnerabilidad; D, hogares que no están en situación de pobreza.

Vale la pena mencionar que cada rango tiene una división menor y, en la búsqueda de mejorar los procesos metodológicos, el Sisbén IV explicó que los colombianos pueden aplicar a subsidios que van desde ingresos solidarios mensuales, mercados, pasajes de TransMilenio, entre otros.

El Sisbén IV se utiliza para focalizar el gasto social hacia la población más pobre y vulnerable, tal como se hizo para definir los beneficiarios de la Devolución del IVA y de Ingreso Solidario. Los programas sociales lo usan para encontrar hogares que necesiten subsidios de salud, educación y vivienda, dice la página principal del DNP.

Uno de los desafíos actuales para facilitar la información en relación con el Sisbén, tiene que ver con el uso de aparatos móviles, pues muchos sujetos no cuentan con otras herramientas tecnológicas para actualizarse. En ese sentido, existe la posibilidad de consultar el puntaje del Sisbén desde el celular y, para ello, se debe realizar una serie de pasos.

Consulta del puntaje del Sisbén desde los aparatos móviles

El portal web del sistema habilitó la opción para realizar la consulta del puntaje de forma rápida y sin necesidad de dirigirse a un punto de atención al usuario. Se puede hacer la averiguación de la siguiente forma:

Ingresar a la página web www.sisben.gov.co y elegir la opción de ‘Consulta tu grupo Sisbén’.

Dirigirse hasta el final de la página, seleccionar el tipo de documento y escribir el número de identificación.

Por último, dar clic al botón de consultar. Allí, aparecerá la información del grupo al que pertenece y todos los datos correspondientes.

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales informa que si la persona encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información, puede acercarse a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente.

En ese mismo orden, los datos obtenidos luego de la consulta determinan el grupo poblacional al que pertenece -letra- y el subgrupo -número-:

Grupo A: pobreza extrema, clasificados en 5 subgrupos, desde A1 hasta A5.

Grupo B: condición de pobreza moderada, tendrá 7 subgrupos, desde el B1 hasta el B7.

Grupo C: condición de vulnerabilidad, tendrá 18 subgrupos, desde el C1 hasta el C18.

Grupo D: hogares que no están en situación de pobreza, tendrá 21 subgrupos, desde el D1 hasta el D21.

Es importante recalcar que el Sisbén no es ni un subsidio ni un programa de ayudas. Tampoco es régimen subsidiado de salud, no es un auxilio para primera infancia, ni una ayuda para adultos mayores.

El Sisbén se convierte en el instrumento clave en la focalización de programas sociales como Familias en Acción y el Régimen Subsidiado de Salud, mecanismo de acceso a servicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud que cuenta con cerca de 24,4 millones de personas afiliadas.

Cada persona tiene derecho a solicitar un beneficio, siempre y cuando su situación económica dé cuenta a la necesidad que está pasado. Por lo general, las personas que son beneficiarias, en su mayoría, pertenecen al grupo A (pobreza extrema) o B (condición de pobreza moderada).