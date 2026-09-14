Finanzas
¿Tiene uno guardado? Este billete colombiano podría valer hasta $9 millones
Un detalle en la serie, la numeración o el estado del billete puede marcar la diferencia entre una pieza común y una valorada en millones.
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14 de septiembre de 2026 a las 4:42 p. m.
Billetes y monedas de Colombia. Foto: Getty Images
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