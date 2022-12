Tiquetes aéreos: ¿por qué suben de precio a final de año y cómo ahorrar comprándolos?

Llegó la temporada decembrina y con ella, miles de personas se alistan para viajar a diferentes partes del país, ya sea para celebrar Navidad o Año Nuevo con sus seres queridos o simplemente para darse unas vacaciones durante estas fechas, aprovechando que en muchos trabajos se dan días de descanso, y el transporte aéreo es uno de los más utilizados durante esta época.

Solo para poner un ejemplo, cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo le apuntan a que el país reciba más de 330 mil viajeros internacionales, principalmente de países como Estados Unidos, España, Chile, Canadá y Perú. Esto, sin contar las proyecciones nacionales, significa un aumento considerable de usuarios de este medio de transporte en todo el país.

¿Por qué suben de precio?

El sistema de ventas de tiquetes en el mundo funciona teniendo en cuenta dos factores principalmente, el primero de ellos es la disponibilidad de sillas y el segundo la cercanía de las fechas para sus diferentes rutas. Es decir, que entre menos sillas y tiempo haya disponible, más alto será el precio a pagar por cada pasaje.

Esto se regula principalmente por medio de la ley de oferta y demanda, lo que añade un tercer participante en el escenario, que son los mismos usuarios. Entre más personas requieran un vuelo, los tiquetes de este serán mucho más caros.

Un ejemplo de esto se vive con la disparada en la compra de tiquetes propia del fin de año, la cual incide en que los precios de estos suban y muchas personas empiecen a buscar opciones más económicas que les permita viajar, sin tener que golpear el bolsillo muy fuerte y ahorrarse unos pesos para poder gastarlos en otras cosas como los regalos de Navidad o simplemente tenerlos ahí para el 2023.

Tiquetes aéreos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cómo ahorrar encontrando vuelos baratos?

De acuerdo con los expertos, una primera recomendación de oro siempre será comprar estos pasajes con antelación, puesto que entre más cercana sea la fecha del viaje, más caro saldrá comprarlos. Un periodo prudencial habla de realizar esta adquisición por lo menos tres meses antes. No hay que olvidar que el sistema de venta de las aerolíneas tiene en cuenta factores como la urgencia y proximidad de fechas con sus clientes.

En caso de que el tiempo ya no pueda ser un factor que se use a favor, también existen alternativas como revisar las promociones que generalmente ofrecen las diferentes empresas de este sector. Sin embargo, en este punto es recomendable leer detenidamente los términos y condiciones para no llevarse una sorpresa desagradable en el momento del embarque o se hagan cobros adicionales, no solicitados.

A la hora de comprar tiquetes, también vale la pena tener en cuenta que si se viaja un día de la semana laboral, cuesta menos que si se hace un viernes, sábado o domingo, ya que esos días, los costos se elevan, y también hay algunos períodos en los que la demanda es menor, y esto se ve reflejado en el precio a pagar.

Expertos como Air Advisor sugieren revisar los martes en las primeras horas de la madrugada, ya que en este momento se pueden conseguir buenos descuentos, y lo recomendable es comprar hasta antes de las 11 p.m. del miércoles, pues ya después empieza el horario de fin de semana, que encarece los tiquetes.

Otra sugerencia que hará que en la compra por internet se consiga la mejor oferta, es buscar los vuelos en incógnito, pues allí, no queda registrado el historial de las páginas visitadas con antelación en busca de un buen valor final.

Muchas personas cuentan con la posibilidad de escoger la temporada en que viajarán, esto hace posible que en plataformas como Despegar se pueda seleccionar la opción de buscar cualquier fecha más barata. Así, se podrá hallar los mejores en función de las fechas sugeridas para el usuario.

Para quienes no son muy buenos realizando este tipo de trámites, actualmente existen agencias de viajes que pueden asesorarlos y ayudarlos a que encuentren alternativas económicas. No obstante, siempre es fundamental definir el presupuesto del viaje que se quiere realizar. Este debe contemplar los gastos más importantes, tales como los pasajes aéreos, hospedajes, alimentación y actividades que se harán.

Tiquetes más caros desde el 2023

Desde enero, por cuenta de la terminación de una medida que fue aplicada durante la pandemia, establecida a partir de la llamada Ley del turismo (Ley 2068 de 2020), la cual se aprobó en el Congreso de la República, ya no habrá más reducción del IVA en los tiquetes aéreos.

Esta disminución se había hecho desde la tarifa general de 19 %, hasta una de 5 %, como una medida transitoria, con fecha final el 31 de diciembre de 2022. En consecuencia, el desmonte de ese descuento hará que los tiquetes tengan un 14 % adicional en su precio.