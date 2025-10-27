Una moneda podría costar hasta 15 millones de pesos, ¿la tiene en su poder?

El mercado de coleccionistas de billetes y monedas cada día es más grande, por medio de las redes sociales se han creado grupos de amantes a los ejemplares antiguos, dando el valor de los objetos y la historia de cada uno de los mismos.

En Europa, los metales antiguos tienen un gran valor debido a la historia que las mismas cuentan, uno de los modelos más buscado es la moneda de un euro acuñada en 1999 en Francia.

Se debe señalar que este tipo de productos son catalogados según las condiciones en que se encuentren, la importancia histórica de los mismos y si cuentan con algún error en su proceso de acuñación.

La moneda tiene un gran valor por ser el primer ejemplar emitido de la moneda que rige actualmente la economía en el Viejo Continente, la misma es codiciada en el mercado de coleccionistas por el cambio que generó en los mercados mundiales.

En su infraestructura cuenta con la frase “Liberté, Égalité, Fraternité. A ambos lados del tronco aparecen las iniciales RF de République Française. El borde dorado muestra las doce estrellas que representan a la Unión Europea”, señala el canal de TikTok @ArkanaTemporis.

Esta moneda de 1 euro de Francia, acuñada en 1999, tiene un valor especial al tratarse del primer año de emisión del euro. En su diseño destaca un árbol estilizado que simboliza la vida y el crecimiento, rodeado por el lema nacional francés: Liberté, Égalité, Fraternité. A ambos lados del tronco aparecen las iniciales RF de République Française. El borde dorado muestra las doce estrellas que representan a la Unión Europea. La fecha 1999 convierte a esta pieza en una de las primeras monedas emitidas en la historia del euro.

Por medio de los mercados de expertos se ha logrado poner un valor a los ejemplares de la moneda, alcanzando los 15 millones de pesos para las monedas que cuenten con los primeros seriales de la fabricación.

¿Cómo se realizan los procesos de apreciación de las monedas y billetes antiguas?

Los mercados de coleccionistas utilizan diversas páginas de Facebook, por medio de las cuales se realizan convocatorias para la compra y venta de este tipo de monedas.

Las personas se citan para iniciar las subastas y adquirir los diversos ejemplares. En estos procesos se destacan los elementos que hacen únicos a cada uno de los ejemplares y cuál es la forma en la que se establece el valor.

Por otra parte, los expertos en el tema los revisan para determinar las condiciones de los mismos y así establecer el precio por el cual deben ser transados.

Las monedas han tomado gran valor en los mercados de coleccionistas. | Foto: Adobe Stock

Hay que destacar que una de las principales tareas es determinar si las monedas o billetes son auténticos y no son reproducciones que han sido modificadas por terceros.