¿Va a comprar un carro por internet?: siga estos consejos para que no lo estafen

La compra de vehículos a través de plataformas digitales se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años debido a las ventajas que ofrece, como la comodidad, el ahorro de tiempo, la variedad de opciones y los precios más competitivos. Sin embargo, esta modalidad también conlleva un riesgo de estafas en línea. Para garantizar una compra segura y confiable, es importante tomar precauciones y seguir algunas recomendaciones.

VendeTuNave, una plataforma digital de comercio de vehículos nuevos o usados, recomienda a los consumidores investigar en profundidad tanto al vendedor como al vehículo que desean adquirir antes de realizar cualquier adquisición. Se debe buscar reseñas y opiniones de otros compradores, verificar la información de contacto del vendedor y asegurarse de que la información proporcionada sobre el vehículo sea precisa y coherente. Además, es esencial investigar el valor del vehículo y de modelos similares en el mercado para tener una idea del precio justo.

Se debe asegurar de que las imágenes proporcionadas sean auténticas y correspondan al vehículo anunciado. - Foto: Getty Images

Otra recomendación importante es verificar la autenticidad de las fotos. Se debe asegurar de que las imágenes proporcionadas sean auténticas y correspondan al vehículo anunciado. Es importante desconfiar de las imágenes que parezcan excesivamente editadas o que provengan de fuentes no confiables. Una buena práctica es utilizar herramientas en línea de verificación de imágenes para comprobar que no hayan sido utilizadas con otros fines o pertenezcan a otra persona.

Es fundamental realizar la búsqueda de vehículos a través de plataformas reconocidas y confiables, ya que esto no solo proporciona acceso a una variedad de opciones y precios, sino que también ofrece mayores garantías de la veracidad de la información.

Otra señal de alerta que debe ser tomada en cuenta son los vendedores que evitan dar detalles específicos del vehículo. - Foto: Getty Images

“Verifique el estado del vehículo, incluyendo el exterior, el interior y el motor. Compruebe si hay señales de daños previos como abolladuras, rayones o reparaciones”, explicó Juan Diego Giraldo, cofundador y CEO de VendeTuNave.

Otra señal de alerta que debe ser tomada en cuenta son los vendedores que evitan dar detalles específicos del vehículo. Si el vendedor no proporciona información detallada sobre el vehículo, evade preguntas específicas sobre el estado del vehículo o no proporciona fotos claras y detalladas, esto puede ser una señal de que hay algo que ocultar. Es mejor ser cauteloso y buscar otras alternativas.

Además, se debe desconfiar de precios demasiado bajos, ya que pueden ser una señal de que hay algo sospechoso en la oferta. Algunas personas inescrupulosas o estafadores a menudo ofrecen precios muy bajos para atraer a compradores incautos y engañarlos. Por lo tanto, es esencial investigar el valor del vehículo y de modelos similares en el mercado para tener una idea del precio justo. Si el precio es demasiado bueno para ser verdad, es mejor ser cauteloso y considerar otras opciones u investigar a fondo la razón de la oferta.

Los hackers pueden ejecutar ciberataques coordinados contra personas o marcas. - Foto: Getty Images

Otra recomendación importante es no enviar dinero por adelantado. No se debe realizar ningún pago hasta haber visto el vehículo en persona y haber comprobado su estado. Es importante desconfiar si se le exige dinero para entregarle información sobre el vehículo o en calidad de “separación” para asegurar la venta o mantenerle el precio. No se debe enviar dinero en efectivo o utilizar métodos de pago no seguros, como transferencias bancarias directas.

“Asegúrese de que la transacción sea legal y que el vendedor tenga el derecho de vender el vehículo. Verifique que el título esté a nombre del vendedor y que no existan gravámenes, multas o embargos pendientes. En definitiva, la documentación del vehículo debe ser auténtica y estar en regla”, añadió Giraldo.

Antes de realizar la compra, es esencial inspeccionar el vehículo en persona, preferiblemente, con la ayuda de un mecánico calificado. Es importante verificar el estado del vehículo, incluyendo el exterior, el interior y el motor. Al inspeccionar el exterior, es importante buscar signos de oxidación, abolladuras o rasguños profundos. Además, se debe revisar el estado de los neumáticos, las luces, los parachoques y el vidrio para asegurarse de que estén en buenas condiciones.

En cuanto al interior, se debe verificar el estado de los asientos, los cinturones de seguridad, los controles y los sistemas de entretenimiento, si los hay. Finalmente, es crucial que un mecánico calificado revise el motor para detectar cualquier problema potencial, como fugas de aceite, fallas en la transmisión o problemas de suspensión. Al realizar una inspección minuciosa, se pueden evitar futuros problemas y costos adicionales asociados con la reparación de un vehículo usado.

Antes de realizar la compra, es esencial inspeccionar el vehículo en persona, preferiblemente, con la ayuda de un mecánico calificado. - Foto: Getty Images

La compra de un automóvil por internet puede ser una experiencia conveniente y satisfactoria, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas para evitar estafas. Es fundamental hacer una investigación exhaustiva, verificar la información proporcionada por el vendedor, pedir referencias y realizar una inspección minuciosa del vehículo antes de comprarlo.

Al seguir estos pasos, se puede reducir significativamente el riesgo de ser víctima de un fraude y obtener un automóvil en buenas condiciones a un precio justo. En caso de tener dudas o sentirse incierto sobre la autenticidad de una oferta, lo mejor es buscar la opinión de un experto y nunca realizar un pago sin haber visto el vehículo en persona. Recuerda, siempre es mejor prevenir que lamentar.