Finanzas
Vivienda sin cuota inicial: estos son los requisitos para acceder al beneficio que propone un nuevo proyecto de ley
La iniciativa busca facilitar la compra de vivienda de interés prioritario a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
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26 de octubre de 2026 a las 12:27 p. m.
El proyecto se enfoca de manera prioritaria en hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales. Foto: Getty Images
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