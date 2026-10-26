Finanzas

Vivienda sin cuota inicial: estos son los requisitos para acceder al beneficio que propone un nuevo proyecto de ley

La iniciativa busca facilitar la compra de vivienda de interés prioritario a hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

26 de octubre de 2026 a las 12:27 p. m.
El proyecto se enfoca de manera prioritaria en hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales.
El proyecto se enfoca de manera prioritaria en hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos mensuales. Foto: Getty Images
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