Caída tasas de interés: ¿busca la aprobación rápida de créditos? así son los procesos tecnológicos

A pesar de que el costo de vida en Colombia no parece dar tregua en lo que va de este 2023, según informe presentado por el Dane la inflación fue de 13,34 % en marzo de este año, y de que el Banco de la República sigue elevando las tasas de referencia para intentar contenerla, las principales entidades bancarias han iniciado una estrategia de disminución del costo de algunos créditos en una batalla por estimular el consumo y reactivar la economía.

En el grupo de alimentos, el café está entre los que más se encarecieron, con una inflación del 41,50 por ciento, seguido del azúcar y el arroz, con alzas de 39 por ciento. Frente al costo de la energía, las ciudades del Caribe siguen siendo las más afectadas, en particular Montería y Sincelejo. - Foto: archivo semana

La maniobra, revelada por varios de los bancos más grandes del país, consiste precisamente en disminuir las tasas de interés de algunos productos financieros, como lo son las tarjetas de crédito en más de 50 %, al tener en cuenta que, por estar atados a la tasa de usura, son los más altos del sistema. Algunas de las entidades que ya se sumaron a esta iniciativa fueron Bancolombia, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, BBVA, entre otras, y se espera que durante los próximos meses se genere un efecto dominó que incide en otras organizaciones.

De esta forma, frente a estas estrategias que vaticinan, entre otras cosas, estímulos en el acceso a créditos de parte de bancos, fintech, retails y otras compañías financieras, también se refleja un panorama de alta competitividad, en donde la tecnología demuestra ser una herramienta clave para impulsar el consumo.

Pese a las bajas tasa de interés lo recomendable es no ir a endeudarse: deben cuidarse los ingresos y hacerse un presupuesto de gastos. - Foto: Getty Images

“La automatización de procesos de evaluación crediticia, por ejemplo, reduce el error humano, optimiza ciertos pasos que antes eran manuales y, a su vez, genera un ahorro de tiempo que se traduce en una disminución de costos”, señala Santiago Etchegoyen, co-fundador y CTO de uFlow, compañía que desarrolló un motor de decisiones basado en inteligencia artificial, cloud y flujos de reglas que logra promover el acceso a financiamiento de forma fácil y segura en tan solo segundos.

Entidades financieras han logrado controlar el riesgo crediticio y mejorar su operación a la hora de definir cuáles serán las políticas de otorgamiento de préstamos. “Lo que permite al final que en segundos, esta tecnología pueda responderle a un usuario si tiene una aprobación o una preaprobación, evitando así que la entidad tarde horas o días al requerir una revisión exhaustiva de toda la información”, explica Sokal.

Otra de las ventajas que ofrece la misma dentro del análisis crediticio, es la eficiencia, puesto que como afirma el CTO de uFlow, no es lo mismo tener en el escritorio del analista toda una pila de legajos esperando a ser examinados, “que hacerlo a través de la inteligencia artificial, lo que no quita que el analista no siga siendo necesario, sino que quizás lo sea solo para esos casos donde realmente hace falta la intervención humana”.

No hay que olvidar que las fintechs, banca digital y las empresas que desarrollan este tipo de soluciones para el sector, son los abanderados de una transformación sin precedentes que promueve la inclusión financiera en Latinoamérica. Por lo tanto, para muchos economistas, las tecnologías estimularán el consumo en el país y generan una oportunidad mayúscula para que se sellen alianzas entre los diferentes actores con el objetivo de cerrar las brechas de acceso a productos financieros.

Cabe recordar que las tecnologías son herramientas que, frente a esta nueva coyuntura de alta inflación mundial y amenazas de recesión, pueden contribuir a optimizar procesos crediticios de entidades financieras, Fintech y retail y, así, reactivar el consumo, generando al final un crecimiento en la economía nacional.

El cobro de la tasa de interés lo establece la entidad bancaria por préstamo de dinero. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

La importancia de estas herramientas en la actualidad, promovió a que el próximo 26 de abril se esté llevando a cabo en el país: El Cafetero Fintech Forum, un evento organizado por MeF (Mujeres en Fintech Colombia), que busca promover espacios de conocimiento sobre soluciones financieras digitales, la industria fintech y su crecimiento en las regiones, y donde en esta oportunidad, el Eje Cafetero, su seleccionado como el punto de encuentro para su nuevo foro.

Espacio, en donde también participará Santiago Etchegoyen, en un panel que se llevará a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Pereira, en donde estará hablando de casos de éxito en tecnología aplicada al mercado financiero, lo que le permitirá, tocar este tema que hace parte del contexto actúa de las tasas de interés en Colombia.