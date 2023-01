En 2023, estos serán algunos retos financieros que tendrá Colombia

Ya empezó 2023, un año en el que se enfrentan varios retos porque se tienen muchos factores externos y macroeconómicos que son un desafío en sí mismos: la inflación, el alza de todos los precios de los productos y servicios (especialmente los requeridos para producir o para importar).

Así lo afirmó Rodrigo Cifuentes París, Head de Corporate Finance de BDO en Colombia, quien explicó que, normalmente, cuando estos fenómenos se presentan la forma de cubrir la inflación es subiendo las tasas de interés, encareciendo el endeudamiento.

Otro punto es la desaceleración. Eso puede impactar el crecimiento de las empresas, que no va a ser el esperado porque tienen que gestionar la subida de precios y de los salarios, controlar que el flujo de caja no se vaya a perjudicar, y el factor de que, como la economía no va a estar tan activa, puede que no se alcancen los crecimientos presupuestados.

Por tal motivo, cifuentes da algunas recomendaciones a las empresas para que administren mejor sus finanzas en esta temporada de comienzo de año. Por ejemplo, ontrolar los gastos y costos, no realizar compras que no sean prioridad para las empresas, y por ello se sugiere priorizar y reducir consumos innecesarios.

En cuanto a la proyección de flujo de caja, hay que tener cuidado con la liquidez con el fin de evitar prestamos innecesarios y así poder cumplir con las obligaciones de inicio de año.

También debe tener control del endeudamiento, pues con una debida estrategia y buen manejo del flujo de caja se pueden evitar pagos excesivos de intereses.

Impacto del incremento salarial

En este punto, será un impacto bastante significativo, sobre todo para las empresas que tienen la mayoría de su personal contratado con el salario mínimo, porque una subida de 16% implica que la misma compañía debe generar una rentabilidad muy alta, no solo por este factor, sino porque también va atado a los salarios integrales y a los servicios. Este es un incremento que normalmente no se ve y que sí va a impactar en el margen de rentabilidad, generando riesgo de aumentar la informalidad.

Ante un panorama en el que todavía no hay certezas, las empresas pueden estar más seguras de dar un paso adelante con sus decisiones financieras de la mano de un aliado o consultor, el cual puede establecer los escenarios más próximos a esta realidad, contemplando los retos más importantes y su evolución en el corto, mediano y largo plazo.

La logística

Por otra parte, Juan Angel Country Manager de Drivin en Colombia, aseveró que la industria 4.0 se ha ido establecido en las cadenas de suministro de las empresas durante los últimos años, adaptándose a las necesidades y demandas del sector para generar mayores oportunidades.

Muchos de estos cambios se mantendrán y grandes avances serán necesarios al momento de buscar obtener una ventaja competitiva en el sector.

Hoy más que nunca uno de los grandes retos para el sector logístico es la implementación de políticas que vayan en busca de reducir la huella de carbono, mediante la disminución de la cantidad de emisión de gases. Un ejemplo para alcanzar este objetivo es la renovación del parque automotor, con unidades adaptadas a los lineamientos de sostenibilidad mundial, entre otros.