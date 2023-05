¿Es conveniente comprar casa en Colombia? En algunas ocasiones serían más rentables otras alternativas

Con las tasas de interés elevadas y los altos costos en los materiales de construcción, puede no ser la época correcta para aventurarse en una compra.

La compra de vivienda es una de las salidas para muchas personas, que buscan diversificar sus inversiones o simplemente poner su capital a trabajar. Desde hace varios años, en diferentes partes del mundo, los negocios de bienes raíces han hecho millonarios a muchos.

Sin embargo, para algunos novatos en el tema una de las dudas más grandes a la hora de comprar vivienda es si en realidad esta inversión es rentable y en el futuro podría dejar buenas ganancias al momento de arrendarla.

Desde hace algunos meses, con el encarecimiento de los materiales de construcción y la modificación de los subsidios de vivienda en el país, se pone más en duda la eficacia de esta inversión, por ello muchos han optado por otras alternativas.

Compara casa en Colombia, la alternativa de muchos para invertir - Foto: Getty Images/iStockphoto

SEMANA consultó con el asesor financiero y experto en inversiones Andrés Jaramillo, sobre la viabilidad de este tipo de inversión y si es mejor meter su plata en una vivienda o pagar arriendo e invertirla en otro lado.

¿Es más rentable vivir en arriendo o tener casa propia en Colombia?

Jaramillo aseguró que todo depende de los factores y el costo de oportunidad en este tipo de inversión. Si, por ejemplo, encuentra un arriendo que no es tan costoso, puede depositar su capital en portafolios de inversión.

“Es decir, en vez de tener 1.000 millones en un apartamento que no se va a arrendar o que no se va a valorizar más, puede pagar un arriendo, del 5% efectivo anual sobre el valor del inmueble, y ahí valdría la pena no clavar su capital en un inmueble”.

Hay que tener en cuenta que los inmuebles tienen dos formas de ganar dinero. La primera es a través de las rentas y otra a través de la valorización del inmueble.

Por ejemplo, un inmueble recién construido y con potencial de valorización puede ser interesante comprarlo, no para ganar por el arriendo, sino por la valorización que podría duplicarse en unos años.

También debe tener en cuenta que no es lo mismo estar endeudado que comprar el inmueble con capital propio. Por ejemplo, si puso el 30% de capital propio y 70% lo pidió prestado en un banco.

“El arriendo le puede ayudar a pagar parte de su cuota hipotecaria, pero está asumiendo costos elevados con el financiamiento, porque las tasas de interés no están por debajo del 15% para inmuebles”.

El arriendo es una buena idea para las personas que vivan constantemente viajando fuera del país y no quieran asumir costos de un apartamento o casa propia, como lo son impuestos y otros rubros similares.

Imagen que muestra el estrés del aumento de los costos, la elaboración de presupuestos y una economía en crisis. Teñido a propósito a un color azul frío que dramatiza los duros efectos de la lucha financiera. - Foto: Getty Images

Los pasos a tener en cuenta al momento de aplicar por un crédito hipotecario

En primer lugar, recomienda la realización de un presupuesto de inversión, donde se debe revisar los ingresos y egresos, para así poder determinar con qué recursos propios se cuenta para poder comprar una vivienda o por lo menos, aportar una parte de su valor.

Seguido, se debe consultar cuál es la tasa de interés que pueden manejar y/o aplicar cada entidad financiera. Esto es posible, por medio de los anuncios que realiza el Banco de la República, que periódicamente viene realizando ajustes en este aspecto, donde la más reciente decisión ubicó la tasa en 12,75 %.

“Con base en estas cifras, los bancos comienzan a ofrecer dentro de su portafolio de servicios diferentes tasas de interés para crédito de vivienda”, indicó la firma del sector inmobiliario, que además señaló -con base en un estudio- que el promedio de tasas de interés para crédito hipotecario que se maneja en el mercado colombiano es de 18,31 %.

Realizados los dos pasos antes mencionados, la persona interesada en solicitar financiamiento por medio de un crédito hipotecario debe escoger el tipo de vivienda. En el caso de las de interés social, son aquellas que no superan los 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), y las que no son de interés social, están por encima del valor ya citado.

“Es importante que tengas en cuenta el tipo de vivienda que vayas a adquirir, ya que en algunos bancos la tasa de interés para crédito hipotecario varía de acuerdo al tipo de vivienda que puedas escoger”, destacó.

Como cuarta recomendación, está la de saber cuál es la tasa de interés más baja que se está ofreciendo en el mercado, por parte de los bancos. Para el pasado mes de febrero, el BBVA informó que ofrecía tasas de interés desde el 23,54% para vivienda VIS y 23,89% para vivienda No VIS con amortización en pesos.

Pareja planeando muebles en su nuevo apartamento vacío. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Por su parte, el Banco de Bogotá, indicó que tasas de interés efectivo anual de 18,44% hasta 20,84% para vivienda VIS usada; mientras que para vivienda usada No VIS, estaban desde 18,02% hasta 20,07%.

Bancolombia reportó que las tasas de interés para crédito de vivienda se encuentran desde 17,15% para vivienda VIS y desde 19,45% para vivienda No VIS, siendo una de las tasas más bajas para crédito hipotecario.