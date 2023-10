Este método es ideal para mejorar la vida crediticia a través de un préstamo

En ese sentido, las personas pueden acudir a créditos de bajo monto, que son de pequeñas cantidades de dinero, por lo que hay bajo riesgo para las instituciones, lo que les permite mayor flexibilidad con personas que no tienen un puntaje crediticio tan alto o que apenas están iniciando esta parte de la complejidad de la vida de adultos.

¿Qué es el historial crediticio?

“Si eres independiente y no tienes experiencia crediticia, deberás tener al menos 25 años y tres años realizando tu actividad comercial, devengando ingresos de cuatro SMMLV. Solicitar un crédito por primera vez puede que te resulte un poco abrumador y podrías pensar que el banco no te lo aprobará, por no tener una amplia vida crediticia”, señalaron expertos de Rankia.