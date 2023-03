Estos consejos le evitarán quedar esclavo de los pagos con tarjeta de crédito

- Foto: Universal Images Group via Getty

- Foto: Universal Images Group via Getty

Tener una tarjeta de crédito es algo indispensable para todas aquellas personas que quieran desarrollar una vida financiera y tener un mecanismo para acceder fácilmente a determinadas cantidades de dinero (según la capacidad de pago), en caso de que se requiera. No obstante, este es un producto que se debe manejar con cuidado, especialmente en estos tiempos de tasas de interés altas, ya que se podría convertir en un dolor de cabeza y en una fuga constante de dinero.

De acuerdo con Tributi, firma que brinda asesoría a personas naturales en temas tributarios, para darle un manejo adecuado a las tarjetas de crédito es necesario que la persona que posea uno o varios de estos productos sea consciente de que el dinero utilizado no es propio, sino que es un préstamo que otorga el banco y que según los plazos fijados, se deberá devolver el capital y los intereses generados.

Para darle un manejo adecuado a las tarjetas de crédito es necesario que la persona que posea uno o varios de estos productos sea consciente que el dinero que se utilice no es propio. - Foto: Gado via Getty Images

Ahora bien, otro punto a tener en cuenta es que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) certificó que para marzo la tasa de usura es de 46,26 % efectivo anual, lo que representa un incremento de 0,99 % respecto al pasado mes de febrero (45,27 %) y un alza del 3 % si se compara con el primer mes del año (43,26 %).

Este ajuste alcista de la tasa de usura responde al comportamiento de la inflación y de la tasa de interés, por lo que, señalan los expertos, llaman la atención a los ciudadanos para que eviten adquirir más obligaciones financieras de las que puedan atender, ya que un mayor endeudamiento podría ahogar los ingresos y agravaría de manera significativa las finanzas personales.

Para tomar un crédito, hay que revisar a fondo la capacidad de pago. Las deudas con tarjeta de crédito y préstamos para libre inversión fueron las de mayor crecimiento en 2022. - Foto: iSotck

En diálogo con SEMANA, el asesor financiero y experto en temas económicos, Andrés Moreno, explicó que la coyuntura actual de tasas de interés que atraviesa el país, hace que las personas terminen pagando mucho más de lo que quisieran por los préstamos que adquieren, como el de las tarjetas, que no son otra cosa que un crédito de consumo en el bolsillo que se debe usar con inteligencia.

“Por temas de inflación, los bancos centrales han aumentado las tasas de interés para controlar el costo de vida, entonces encontramos tasas de interés tan altas, para temas que quizás no veíamos hace 20 años, tasa de usura al 46 % efectivo anual... qué quiere decir eso, que si usted pide un crédito a un año de 10 millones de pesos, a final de año usted ya ha pagado intereses por casi 4,6 millones de pesos. Eso es algo que no tiene sentido y no es financieramente viable”, agregó este experto.

¿Cómo usar las tarjetas de crédito inteligentemente?

Según el Banco BBVA, mediante el informe ‘¿Cómo tener un buen manejo de la tarjeta de crédito?’ expone tips y sugerencias para usarla adecuadamente. Las finanzas controladas y un presupuesto proyectado son el punto de partida para ser consciente del manejo de la tarjeta de crédito.

“Al contratar una tarjeta de crédito, lo que realmente se está haciendo es acceder a un crédito previamente concedido por el banco y cada compra que realizamos se descuenta del saldo de ese crédito”, dice inicialmente este análisis.

Así mismo, este banco explicó que “ese préstamo se devuelve más adelante en uno o varios pagos, con o sin intereses, dependiendo de la forma de pago que se elija. Por este motivo, es importante conocer cómo tener un buen manejo de la tarjeta de crédito” y resaltó que por esta razón hay que ser responsable y medir los gastos para no afectar la salud financiera.

Sin más preámbulo, las recomendaciones son las siguientes:

* Realizar compras de pagos comunes como gasolina, despensa y otros gastos similares hará que aumenten los cobros mensuales.

* Es recomendable no gastar más de lo que se pueda pagar al mes, conforme al ingreso mensual de cada persona.

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) certificó que para marzo la tasa de usura es de 46,26 % efectivo anual. - Foto: Getty Images

* Ser puntual en la fecha de pago y tener cuidado con el monto a pagar.

* Organizar los pagos, mes con mes, para no dejar de pagar.

* Pagar el total del corte, así el banco emitirá comisiones por retrasos y se tendrá un historial crediticio favorable.

* Tener presente que el Buró de Crédito contempla que los clientes estén al corriente y no tengan demoras.

* Evitar la tarjeta de crédito para disponer de efectivo. Disponer dinero de la tarjeta de crédito generará comisiones e intereses por cada disposición realizada y así aumentará el cobro mensual.

No todas las personas tiene la posibilidad de acceder a un crédito bancario. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

* Revisar cada mes el estado de cuenta. Verificar que los gastos realizados corresponden a las compras generadas en el mes y asegurarse de que no existen cobros que no corresponden.

* Revisar el cobro de anualidad. Es importante verificar el contrato de la tarjeta de crédito, cuánto cuesta la anualidad por el uso de la tarjeta de crédito; ser consciente y ser responsable de su pago puntual. El costo de la anualidad varía dependiendo de la tarjeta de crédito que requiera el cliente.