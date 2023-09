Estos son los bancos que ofrecen las tarjetas de crédito con los intereses más bajos en septiembre

El mes anterior, la tasa fue de 42,05%. Octubre es el mes que presenta la reducción más alta con 225 puntos básicos . Ante esto, los bancos deben ser precavidos con las tasas de interés y no sobrepasar los 39,80%, de lo contrario, estarían incurriendo en una falta.

Bancos más lejos de la usura

¿Cómo afecta la tasa de crédito?

Muchas personas se abstienen de tomar créditos debido a las tasas de interés que estos les representan. Por ejemplo, los colombianos no están logrando comprar casa y el consumo se ha reducido, porque el ingreso mensual se lo traga la inflación y, ni pensar en comprar con tarjetas de crédito, porque los intereses siguen altos, por lo que se debe tener precaución.

Esto ha ocasionado que se presente desaceleración en la economía, lo que puede llevar también a afectar el empleo , porque si las empresas no producen, tampoco contratan personal. Es más, podrían hasta recortar sus nóminas.

En el equipo directivo que rige la política monetaria, entre tanto, se han escuchado voces, como las de Roberto Steiner, uno de los integrantes de la junta, que dan señales de que no hay un consenso para respaldar la petición del Ministro y los empresarios.

Tasas del Banco de la República

Actualmente, la tasa del Banco de la República está en 13,25 %, su punto más alto en los últimos 25 años, una decisión basada en la situación macroeconómica del país. Sin embargo, a pocos días de conocer la decisión de la entidad, Roberto Steiner, codirector del Banco de la República, durante el 34.° Simposio de Mercado de Capitales de Asobancaria, aseguró que Colombia no se puede dar “el lujo” de relajar la política monetaria hasta que no se dé una caída segura de la inflación, es decir, que vuelva a estar por debajo del 4%, no ve conveniente bajar las tasas de interés.