Los créditos hipotecarios con las mejores tasas de interés en 2023

El crédito hipotecario es un tipo de préstamo a mediano o largo plazo que otorgan los bancos o entidad vinculada al sector financiero, para la compra, ampliación, reparación o construcción de una vivienda. Esta modalidad crediticia también aplica para la compra de sitios, oficinas o locales comerciales.

De acuerdo con ‘Saber más, Ser más’, programa de educación financiera de Asobancaria, cuando se opta por este tipo de financiamiento, la propiedad adquirida queda en garantía a favor de la entidad financiera para asegurar el cumplimiento del crédito, donde el monto otorgado dependerá de la capacidad de pago de la persona y su nivel de endeudamiento.

Tenga en cuenta además que el crédito hipotecario no solo cobija el dinero que el banco entrega para la compra del inmueble, sino que este viene acompañado de una serie de seguros como el de incendios, terremoto, contra robos y seguro de vida, lo que incrementa la garantía del préstamo; por lo que antes de tomar cualquier decisión es importante recibir orientación y/o asesoría para saber cuál opción dentro del sistema financiero conviene más.

“Recuerde que para obtener un crédito de vivienda hay que tener dinero disponible para la cuota inicial del inmueble que se va a adquirir. La cuota inicial es necesaria porque demuestra que el futuro dueño del inmueble tiene un patrimonio propio, capacidad y voluntad de ahorro y hará todo lo posible por mantener adecuadamente el inmueble, ya que es su capital el que está en juego”, resaltó.

El crédito hipotecario es una modalidad de financiamiento que permite a la persona interesada en aplicar a este, poder utilizarlo para completar el valor de compra de una vivienda. Tenga en cuenta que la mayoría de los bancos, a través de esta línea de producto, cubren entre el 70-80% del valor del inmueble. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora bien, si se encuentra analizando una posible solicitud de crédito hipotecario, es importante conocer qué entidades bancarias están ofreciendo las condiciones más atractivas y favorables en el mercado y frente a esto, el portal Rankia dio a conocer un listado donde destaca los seis bancos en Colombia que brindan las mejores tasas de interés si se va a aplicar a este tipo de crédito.

1. AV Villas: este banco ofrece plazos entre 5 y 15 años (en pesos) y 240 meses (en UVR). Pueden solicitar el crédito personas entre los 18 a 70 años, con ingresos desde un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), donde el monto mínimo a prestar es de 10 millones de pesos. Todo lo anterior aplica para financiamiento de inmuebles nuevos cuyo valor comercial sea igual o superior a 20 millones de pesos, e inmuebles usados cuyo valor comercial sea igual o superior a 30 millones de pesos.

Si no tiene claro cuál crédito hipotecario aplicar, lo que aconsejan los expertos es que se busque orientación o asesoría de algún profesional que conozca el mercado inmobiliario para que, a través de éste pueda despejar las dudas que se tengan de cara al proceso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Banco Caja Social: la entidad financia viviendas-ya sean nuevos o usados- con valor comercial a partir de 20 SMMLV. El porcentaje de financiamiento va desde el 50% hasta el 80%, según el valor del inmueble y el estrato, donde el monto mínimo del crédito es de 20 SMMLV en pesos y 10 SMMLV en UVR. Plazo de financiamiento en pesos hasta 20 años, y en UVR hasta 20 años.

Adicional, este banco ofrece beneficios tributarios y permite hacer abonos extraordinarios para reducir el valor de la cuota o el plazo total del crédito, como también brinda la opción de pago anticipado de la obligación sin riesgo de sanción.

3. Bancolombia: el crédito hipotecario puede ser para vivienda nueva, usada, rural o urbana, sin importar el estrato; donde el valor comercial mínimo es de 40 SMMLV. Además, financia hasta el 80 % del valor comercial para vivienda de interés social (VIS) y hasta el 70 % para vivienda No VIS.

En cuanto al plazo mínimo de financiación, es de cinco años y el plazo máximo es de 20 años para financiación en pesos (tasa fija) y 30 años para financiación en UVR (tasa variable). Además, este banco ofrece estudio de crédito sin costo, permite hacer abonos extra, adelantos en las cuotas y cancelación anticipada, sin sanciones. Sumado a que brinda la posibilidad de cambiar la fecha de pago y aumentar o disminuir los plazos.

Si se va a solicitar un préstamo para financiar la compra de un inmueble, el crédito hipotecario es la opción que más conviene. Sin embargo, se debe escoger con base en las necesidades en materia de vivienda y la capacidad económica para atender esta obligación. - Foto: Getty Images

4. Davivienda: esta entidad financia hasta el 70 % del valor de la casa o apartamento, nuevo o usado, con plazo máximo para el pago de crédito de hasta 30 años. También financia vivienda tipo VIS y mayor a VIS, donde para el caso de interés social el valor comercial no debe superar los 135 SMMLV o 150 SMMLV.

Este crédito hipotecario puede ser solicitado por personas desde los 18 años de edad, con actividad laboral estable y que cuente con buen puntaje crediticio. El banco permite abonos extraordinarios en cualquier momento, el pago de la cuota se puede hacer por débito automático y ofrece estudio de crédito sin costo.

Los expertos en temas de finanzas aconsejan que se tiene pensado realizar alguna inversión, un área confiable es en finca raíz a partir de la compra de una casa o apartamento. - Foto: Getty Images/iStockphoto

5. Banco Popular: esta entidad financia vivienda (nueva o usada) a largo plazo, donde la financiación que brinda es para viviendas que tengan un costo mayor a 135 SMMLV, prestando hasta el 70 % del valor del inmueble, con plazo de pago no mayor a 15 años. Además, permite elegir el plazo y sistema de amortización que mejor se acomode al presupuesto del cliente, no cobra por estudio de crédito, no requiere avalúo o gastos anticipados para la aprobación y la tasa de interés no varía de acuerdo a score a edad.

6. Colpatria: es un crédito diseñado para la compra de vivienda con el que se otorga hasta el 80 % para vivienda VIS y hasta el 70 % para vivienda No VIS, con plazo de pago de hasta 20 años y aprobación del mismo hasta con 360 días de vigencia. No cobra por estudio de crédito y no está sujeto a la adquisición de otros productos con la entidad. Aplica tasas en pesos y en UVR para viviendas No VIS y también para VIS. En el caso de esta última, el valor comercial no puede superar los 150 SMMLV. Realiza avalúo y estudio de título.