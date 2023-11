¿Cómo descargar el certificado de situación tributaria de la Dian?

Si usted es un contribuyente que no presenta moras y que busca mantener al día sus impuestos, es importante que considere tener algunos certificados que le permitirán demostrar dicho comportamiento.

¿Cómo sacar el certificado de situación tributaria?

Es preciso tener en cuenta la función de este documento, que certifica la naturaleza, cuantía y pago del impuesto de renta y los complementarios a este; del pago de impuesto al patrimonio, o de las retenciones en la fuente pagadas o retenidas en el país, y que fueron aplicadas a una persona natural o jurídica, por cierto periodo gravable que no puede ser mayor a cinco años de antigüedad.

Men's hands with Colombian Pesos | Foto: Getty Images/iStockphoto

Recuerde que si usted no cuenta con RUT, lo que debe hacer es reemplazar el usuario y contraseña en el registro por su número de cédula o el documento de identidad con el que hizo la solicitud inicial.

¿En qué casos no es posible solicitar el certificado?

De acuerdo con el portal de la Dian, si no existe información respecto a la naturaleza y cuantía de los impuestos pagados o que fueron retenidos en el país, ni de los solicitantes que no sean contribuyentes, este certificado no se podrá entregar.