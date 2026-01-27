Impuestos
Con proyecto de decreto, les quitarían impuesto clave a las tarjetas de crédito
Se refiere a la retefuente. El Ministerio de Hacienda lanzó la propuesta de norma para comentario del público. Podrán participar hasta el 10 de febrero.
27 de enero de 2026, 7:55 p. m.
Tarjetas de crédito Foto: Getty Images
