Declaración de renta 2023: Dian anunció que ahora será más fácil, esta es la razón

Cada valor que se consigne en la declaración de renta debe estar soportado , especialmente si se trata de costos, deducciones, pasivos, rentas exentas o ingresos no constitutivos de ganancia ocasional. Quien lleve contabilidad puede valerse únicamente de la contabilidad, suponiendo que se esté llevando de la mejor manera y tenga archivados los comprobantes pertinentes.

Ya se acerca la fecha para hacer el respectivo registro que exige la Dian. Sin embargo, aún hay muchos ciudadanos que no saben si deben presentar esta declaración y tampoco en qué fechas hay que hacerlo. Es preciso recordar que alguna irregularidad en este reporte o la no declaración tiene multas elevadas, por ello, es mejor no exponerse.