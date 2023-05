Declaración de renta 2023: estos son los descuentos a los que se puede aplicar

Hay que tener en cuenta que la formalidad de presentar la declaración no quiere decir que se deba pagar el impuesto.

En Colombia, con el recaudo de dinero a través del impuesto de la declaración de renta, el Estado dispone de unos recursos para la inversión social para así asegurar las apuestas de sostenibilidad ambiental y una política fiscal sana, como dio a conocer José Obdulio Curvelo, decano de la Facultad de Contaduría de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Particularmente, según el experto, para el año gravable 2023 se generan cambios importantes en el reconocimiento de las deducciones, destacándose los dependientes económicos que tendrán disminuciones significativas, en las compras hechas mediante facturación electrónica y en la renta exenta contemplada en el artículo 206º numeral 10º del estatuto tributario.

A lo que agregó que debe tenerse en cuenta que la formalidad de presentar la declaración, no quiere decir que se deba pagar el impuesto; sin embargo, lo que sí debe tener presente es que este proceso lo componen dos fases: la primera es validar si usted está obligado a presentar la declaración y, la segunda, la realización de la liquidación para validar si efectivamente debe o no realizar pagos.

En ese sentido, el portal Mi bolsillo destaca que pese a que el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo advirtió que algunos contribuyentes usaron descuentos en la declaración para no cumplir obligaciones tributarias, se mantienen algunos beneficios:

Invirtiendo en el medioambiente: Son aquellas destinadas a conservar, mejorar o mantener el medioambiente.

Inversiones en desarrollo tecnológico o innovación: Estos también incluyen la educación y la propiedad intelectual.

Donaciones sin ánimo de lucro: Este sólo aplica a entidades que cuenten con un régimen especial de funcionamiento.

Impuestos en el exterior: Existen algunos acuerdos de Colombia con otros países para evitar la doble tributación, por lo que se deben conocer cuáles son.

Existen algunos acuerdos de Colombia con otros países para evitar la doble tributación, por lo que se deben conocer cuáles son. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Si tiene que declarar renta, algunos tips para tener en cuenta

Si está pensando en la declaración de renta, hay algunos tips que le pueden ayudar a sacarla adelante. Hay que tener en cuenta que muchos colombianos cometen errores involuntarios por desconocimiento al llenar los formularios en la declaración y, debido a esto, pueden verse involucrados en problemas o multas más adelante.

Sin embargo, con un buen asesoramiento y la guía de un experto, esos temas tributarios pueden convertirse en algo muy sencillo que pueden facilitar la vida.

En cuanto a quiénes deben declarar renta, Álvaro Galvis, gerente de Somos Dash, explicó que varía según las ganancias, salarios y patrimonio de una persona durante el año directamente anterior.

De acuerdo a esas cifras, se pone un tope en esa declaración que es establecida por la Dian. Por ejemplo, los consumos mediante tarjeta de crédito exceden 1.400 UVT, es decir, $53.205.600; el patrimonio bruto en el último día del año excede los 4.500 UVT, es decir $171.018.000; los ingresos brutos son superiores a 1.400 UVT, o sea $205.600.

Así mismo, cuando las compras y consumos exceden 400 UVT, es decir, $53.205.600; o el valor total acumulado de sus consignaciones está por encima de 1.400 UVT, o sea $53.205.600.

cuando las compras y consumos exceden 400 UVT, es decir, $53.205.600; o el valor total acumulado de sus consignaciones está por encima de 1.400 UVT, o sea $53.205.600.

Las sanciones

Galvis explicó que, según el numeral primero del artículo 643 del estatuto tributario, la persona que evite la obligación de declarar renta podrá tener sanciones económicas que corresponden al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de dicha persona.

En algunos casos puede aplicar una sanción económica del 20% de los ingresos brutos que registren en la última declaración de renta que presentó.

Agregó que hay tres posibles bases para calcular la sanción económica por no declarar renta: total de consignaciones del período no declarado; total de ingresos brutos del período no declarado; y los ingresos brutos de la última declaración presentada

Además, una de las sanciones más comunes cuando se declara renta es estar por fuera del periodo de pago. Es importante seguir las instrucciones de las fechas que determine la Dian porque, de lo contrario, puede haber una sanción del 5% sobre el impuesto a cargo.

De forma involuntaria

Según Galvis, “muchos de estos errores se cometen de manera involuntaria por parte del contribuyente por el desconocimiento que hay en los temas de tributación”.

El terror de muchos colombianos durante su calendario de pagos es la declaración de renta debido al desconocimiento e impacto que puede tener en sus presupuestos.