Desde el pasado 12 de agosto, los ciudadanos del país han podido acceder al portal de la Dian con el objetivo de presentar la declaración de renta correspondiente a los movimientos económicos del año 2024.

Las personas deben tener en cuenta los montos y los formularios que proporciona la entidad para la realización del trámite. Por otra parte, la Dian cuenta con una alternativa llamada Declaración Sugerida, mediante la cual los contribuyentes pueden orientarse durante el cumplimiento de esta obligación.

“La Declaración Sugerida es una alternativa editable que te va a permitir, como contribuyente, conocer el reporte de los terceros o información exógena frente a las casillas de ingresos brutos e ingresos no constitutivos de renta, asociados con las rentas de trabajo, capital, no laborales y/o pensiones, además de las retenciones”, señala la Dian.

Lo primero que deben tener en cuenta los ciudadanos que utilizan esta opción es que la información ha sido subida por terceros a las plataformas; por lo tanto, se recomienda verificar cuidadosamente los datos y los valores que aparecen plasmados por medio de esta herramienta.

Además, se debe revisar la información exógena para comprobar que los valores correspondan a las cifras reales de cada ciudadano, y verificar que la información personal sea correcta, a fin de evitar confusiones con la entidad.

Por medio de los canales oficiales con los que cuenta la Dian, se puede solicitar orientación para resolver las dudas que puedan tener las personas naturales.

Es importante señalar que desconocer las normas sobre la declaración de renta no exime de las sanciones económicas que pueden ser impuestas por la entidad.

Asimismo, se recomienda que los ciudadanos cuenten con asesoría durante el proceso, para garantizar que la información cargada al sistema corresponda con los requerimientos del trámite.

¿Qué otras sugerencias da la Dian por medio de su portal web?