Estos son los requisitos de los vehículos para poder aplicar al descuento del Soat

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en Colombia es fundamental para los propietarios de vehículos. Recientemente, se implementó una medida que trae buenas noticias para los conductores: un descuento del 50 % en el precio del Seguro Obligatorio. Esta iniciativa, respaldada por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud a través del Decreto 2497, de diciembre de 2022, establece los requisitos para acceder a este beneficio.

De acuerdo con el mencionado decreto, diversos tipos de vehículos podrán disfrutar del descuento del 50 % en el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Entre ellos se encuentran motocicletas de bajo cilindraje, taxis, microbuses urbanos, motocarros, autos de negocios, vehículos de servicio público urbano, buses, busetas y vehículos de servicio intermunicipal. Esta medida busca incentivar la adquisición y renovación del seguro, asegurando así la protección de los conductores y terceros en caso de accidentes de tránsito.

La cifra de evasión del SOAT en Colombia supera el 47 %. - Foto: Getty Images

El Soat es un documento de carácter obligatorio para todos los propietarios de vehículos en Colombia. Este seguro brinda cobertura en caso de que una persona cause un accidente y tiene una vigencia de un año, por lo que es necesario renovarlo para mantenerlo activo. No cumplir con esta obligación puede acarrear multas e incluso la inmovilización del vehículo. Según el Código de Tránsito, la multa para quienes conduzcan sin el seguro vigente es de 30 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a 1.160.000 pesos.

Con el fin de asegurar que un mayor número de vehículos cuente con el Soat, el Gobierno emitió el Decreto 2497 de 2022, que establece los requisitos para acceder al descuento del 50 % en el seguro. Entre los vehículos beneficiarios se encuentran ciclomotos, motos de menos de 100 centímetros cúbicos c. c., motocarros, tricimotos, cuatriciclos, autos de negocios de hasta 1.500 c. c. de menos de 10 años de antigüedad, buses y busetas urbanos, entre otros.

Este documento es obligatorio a la hora de conducir cualquier tipo de vehículo en Colombia. - Foto: Getty Images

Es crucial destacar que algunos vehículos particulares no se encuentran en la lista de beneficiarios del descuento del 50 %; sin embargo, algunas aseguradoras ofrecen una reducción del 10 % en el valor de este seguro, si se adquiere antes de la fecha límite.

Para adquirir el seguro con descuento existen sitios autorizados donde se puede realizar la compra. Entre las aseguradoras autorizadas se encuentran Aseguradora Solidaria de Colombia, Axa Colpatria Seguros S.A., Seguros Mundial, La Equidad Seguros Generales Organismo Cooperativo, La Previsora S.A., Liberty Seguros S.A., Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A., Seguros Bolívar S.A., Seguros del Estado S.A. y Seguros Generales Suramericana S.A.

Esta medida busca fomentar la adquisición y renovación del seguro obligatorio, garantizando así la protección de los conductores y terceros en caso de accidentes de tránsito. Cumplir con el seguro obligatorio es de vital importancia, ya que no hacerlo conlleva sanciones y puede resultar en graves consecuencias legales y financieras.

El cambio del parque automotor colombiano, que cada día tiene más motos, ha tenido un impacto en la seguridad vial, pues los accidentes con motos son más frecuentes y severos. - Foto: foto: león darío peláez-semana

Mantener el Soat al día es fundamental para los propietarios de vehículos, porque brinda tranquilidad y respaldo en situaciones imprevistas. Además de cumplir con la obligación legal, contar con un seguro vigente garantiza la atención médica necesaria en caso de sufrir un accidente de tránsito. Este seguro cubre los gastos médicos, indemnización por invalidez o muerte y los daños ocasionados a terceros.

Es fundamental resaltar que el descuento del 50 % en el Soat es una oportunidad para que los propietarios de vehículos puedan obtener esta protección a un costo más accesible. Asimismo, aquellos vehículos particulares que no se encuentran en la lista de beneficiarios del descuento del 50 % pueden aprovechar la reducción del 10 % ofrecida por algunas aseguradoras. Para evitar inconvenientes, se recomienda realizar la compra del seguro antes de la fecha límite y verificar los sitios autorizados para adquirirlo.

El seguro gratuito al que puede acceder con la revisión técnico-mecánica

Al momento de adquirir un vehículo, quienes realizan este proceso tienen en cuenta un elemento clave, asegurarlo, no solo en el territorio colombiano, sino también en todo el mundo, en caso de que llegue a ocurrir un accidente, o un inconveniente general.

En el caso de Colombia, la aseguración de estos vehículos se lleva a cabo con el Soat, un seguro obligatorio que cada propietario debe tramitar a través de cualquier aseguradora, siendo necesario para que el vehículo pueda transitar dentro del territorio nacional.

Ante este escenario, y como una búsqueda de solucionar dicha situación, el Ministerio de Transporte estableció durante este inicio de año la Ley 2283 de 2023, entrando en vigor desde el 5 de enero.

Comparendo policía de tránsito Bogotá - Foto: Guillermo Torres /Semana

Las bases de esta ley establecen que los Centros de Diagnósticos Automotrices (CDA) en conjunto con las revisiones técnico-mecánicas, le deben otorgar a los conductores un seguro individual de responsabilidad civil, para prevenir los casos con responsabilidad de terceros.

No obstante, ha generado algunas polémicas y confrontaciones, debido a que estos centros expresan descontento debido a algunas lagunas que posee esta regulación, y también a los costos que esto implicaría para estas instituciones, arriesgando incluso la posibilidad de bancarrota.