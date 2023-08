La DIAN responde si los depósitos en Nequi o Daviplata se declaran en renta

La entidad ha aclarado este asunto con base en el artículo 55 del Decreto 1742 de 2020, el cual faculta a la DIAN para reconsiderar conceptos en materia tributaria. En particular, se ha decidido reconsiderar el Oficio No. 000365, emitido por la Subdirección de Normativa y Doctrina el 23 de enero de 2023.

“Los depósitos de bajo monto y los depósitos ordinarios no hacen parte de los medios de pago expresamente permitidos por el artículo 771-5 del Estatuto Tributario para efectos del reconocimiento fiscal de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables, ya que no corresponden a ninguno de los listados por esta disposición (en particular los depósitos en cuentas bancarias)”, dijo esta autoridad tributaria.