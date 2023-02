Si quiere descontar el 4 x mil o bajar otros impuestos, tenga en cuenta esta recomendación

De acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), hasta el 28 de febrero los emprendedores, comerciantes, micro y pequeños empresarios del país, tendrán plazo para inscribirse en el Régimen Simple de Tributación (RST) y disfrutar de los beneficios que trajo consigo la Ley 2277 de 2022 (Reforma para la Igualdad y Justicia Social).

En ese orden de ideas, de acuerdo con la entidad, los beneficios que más se destacan, son la disminución de tarifas (entre el 1.8 % y el 8.3 %), ampliación de los grupos (pasó de 4 a 6, incluyendo más actividades económicas), descuento del 4 x 1.000 en el impuesto a pagar, pagar hasta siete impuestos en un solo recibo, mejorar su flujo de caja, y descuentos en la contratación de personal, entre otros.

El plazo para realizar el proceso de inscripción está habilitado hasta el 28 de febrero próximo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así mismo, otra de las nuevas características que tiene este sistema es que las personas naturales con ingresos brutos inferiores a $148′442.000 para 2023 (500 UVT), no tendrán que pagar anticipos bimestrales, únicamente deberán presentar la declaración anual consolidada.

A actualizar el RUT

En ese orden de ideas, quienes quieran hacer parte de este régimen y disfrutar de estos beneficios deberán actualizar su Registro Único Tributario (RUT), a través del servicio electrónico del RUT o App DIAN (disponible Play Store y App Store), con la responsabilidad 47 Régimen Simple de Tributación.

El plazo para realizar el proceso de inscripción está habilitado hasta el 28 de febrero próximo. Si el interesado es un emprendedor que aún no cuenta con RUT, podrá hacer su inscripción al RST en cualquier momento del año.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales también aclaró que las personas naturales y jurídicas que pueden hacer parte del RST son aquellas con ingresos inferiores a $4.241′200.000, para 2023 (100.000 UVT), y el grupo específico de profesiones liberales inferiores a $508′944.000, para 2023 (12.000 UVT).

De igual forma, la entidad, en su página web, habilitó un simulador para que quienes estén interesados comparen cuánto dinero se pueden ahorrar en el pago de impuestos frente al régimen ordinario, y tomen la decisión que mejor se adapte su realidad tributaria (https://micrositios.dian.gov.co/regimen-simpletributacion/).

Quienes quieran hacer parte de este régimen y disfrutar de estos beneficios deberán actualizar su Registro Único Tributario (RUT), a través del servicio electrónico del RUT o App DIAN (disponible Play Store y App Store. - Foto: Cyberlunes

En ese sentido, se busca que más emprendedores, comerciantes y empresarios puedan fortalecer sus ideas de negocio para transformarlas en grandes empresas y, además, se conviertan en fuentes generadoras de empleo y dinamizadores de la economía.

Tasa de interés

Los contribuyentes deudores de obligaciones tributarias y aduaneras ante la Dian pueden aprovechar el beneficio de la rebaja en la tasa de interés de mora de un cincuenta (50 %) por ciento, que estará vigente hasta el 30 de junio, oportunidad incorporada por la recientemente aprobada Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social.

En este sentido, se busca facilitar y promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones pendientes de un grupo de 11.025 deudores (de un total de 326.381 personas), identificados por la entidad, y que tienen obligaciones pendientes de pago por la suma de $1,81 billones.

Se habilitó un simulador para que quienes estén interesados comparen cuánto dinero se pueden ahorrar en el pago de impuestos frente al régimen ordinario, y tomen la decisión que mejor se adapte su realidad tributaria. - Foto: Getty Images

Así mismo, quienes no puedan realizar el pago total de la obligación antes de la fecha indicada, la entidad les concederá facilidades para el pago, sin garantías, cuando el término no sea superior a un año y el deudor no haya incumplido facilidades para el pago durante el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

Para el trámite de la facilidad podrán acudir a las dependencias de cobro de las Direcciones Seccionales y suscribir un acta en la que se establezca el plazo, número de cuotas, periodicidad, detalle y el valor de las obligaciones objeto de pago, bajo esta modalidad.

Además, si el plazo para el pago de la obligación adeudada es superior a un año, deberá suscribir, igualmente, facilidad de pago y la misma debe estar respaldada por garantía de bienes.

Igualmente, es importante que los deudores tengan en cuenta que la solicitud para la suscripción de las facilidades o acuerdos para el pago antes mencionado deberá ser radicada, a más tardar, el 15 de mayo de 2023.