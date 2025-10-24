Suscribirse

Finanzas

Colombianos podrán acceder a pensión anticipada con la reforma de Petro: deben cumplir esta condición

Es una de las ventajas que tiene el proyecto para miles de trabajadores.

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 4:01 p. m.
feria de empleo Sena
Este es el beneficio que tendrán muchos colombianos. | Foto: Sena

La pensión es uno de los anhelos de miles de trabajadores en Colombia y el mundo, que buscan llegar a su vejez de manera tranquila y contando con un ingreso fijo pese a no tener fuerza de trabajo. El Gobierno de Gustavo Petro ha buscado cambiar la manera en la que los colombianos ahorran para su jubilación, a través de la reforma pensional.

Sin embargo, aún existen cambios que para muchos son desconocidos y que traerían beneficios. Entre estos se encuentra la pensión anticipada de vejez, medida que busca otorgar una alternativa a quienes han alcanzado la edad legal de jubilación, que en Colombia es de 65 años para hombres y 57 para mujeres, que también tengan más de 1.000 semanas.

Porvenir trabaja por el bienestar financiero de los colombianos, adoptando un enfoque que prioriza el acompañamiento a sus afiliados en el proceso de crecimiento de su patrimonio.
Son miles los colombianos que buscan su pensión al final de su vida laboral. | Foto: Adobe Stock

Quienes cumplan estos requisitos podrán acceder a la prestación económica de manera anticipada, mientras puede seguir aportando al sistema para completar las semanas que falten y pueda acceder a la pensión plena. El mecanismo garantiza una pensión parcial.

Esta medida busca hacer frente a un problema común en muchos trabajadores, que trabajaron toda su vida y se encuentran en un limbo con su pensión, pues aportaron al sistema, pero por distintas condiciones de cambio de empleo o interrupción en cotizaciones, no completaron las semanas requeridas para pensionarse.

Contexto: Estos son los pensionados en Colombia que pueden pedir que les paguen su mesada cada 15 días; la ley los ampara

Antes de la reforma, la solución al escenario anterior era recibir una devolución total de los aportes, que daba una suma alta de dinero a las personas, pero las dejaba sin una mesada mensual que les pudiera garantizar estabilidad en la vejez.

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.
Así funcionará el beneficio. | Foto: 123RF

Es importante aclarar que la mesada anticipada dependerá del número de semanas cotizadas al momento de la solicitud y de ninguna manera será igual al monto de una pensión tradicional, sino proporcional al tiempo y aportes acumulados.

Contexto: Tambalea la reforma pensional de Petro: SEMANA revela la ponencia del presidente de la Corte, que pide hundirla. Estos son sus demoledores argumentos

El beneficio traería buenas ventajas a cientos de trabajadores, que en algunos casos han estado vinculados a empleo formal, lo que dificulta tener cotizaciones constantes.

Pese a ello, es importante que tenga en cuenta que no todos pueden acceder a esta ventaja, pues la norma no permite que quienes están en el régimen de transición puedan acceder.

El descuento por salud varía según el monto de la pensión: 4 %, 10 % o 12 %, conforme a la Ley 2294 de 2023.
No podrán acceder quienes pertenezcan al régimen de transición. | Foto: 123RF

