Colombianos podrán cotizar sus pensiones en 14 países, la OISS firmó convenio con el Gobierno Nacional

El presidente de la República, Gustavo Petro, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) firmaron este martes 2 de mayo un convenio para que colombianos puedan cotizar para pensión en 14 países.

El Convenio fue aprobado por la V Conferencia de Ministros y Máximos Responsables de Seguridad Social de los países de Iberoamérica, celebrada en Segovia, España.

“Esto ha sido un avance significativo, la ministra del Trabajo ha estado muy comprometida con este instrumento, porque llevamos más de 10 años tratando de que se apruebe por el congreso. Luego del control de constitucionalidad y ahora que ya tenemos esos dos requisitos, es una realidad. A partir de este momento se cuentan tres meses y entrará en vigor en 90 días”, aseguró la secretaria general de la OISS.

La firma del acta de aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social protege los derechos de millones de trabajadores migrantes, sus familias y trabajadores en 15 países, incluyendo Colombia.

En el acto, efectuado en la Casa de Nariño, en el marco del Día Internacional del Trabajo, participaron la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño.

Este instrumento les permitirá a las personas trabajadoras migrantes, que a lo largo de su vida laboral hayan prestado servicios en uno o más de los Estados firmantes, beneficiarse de las cotizaciones efectuadas en cualquiera de estos territorios, con el fin de obtener acceso a las prestaciones económicas derivadas de la invalidez, vejez o supervivencia.

Según lo manifestado por el Ministerio del Trabajo, entre los beneficios de convenio entre el Gobierno nacional y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social están: la igualdad de trato de los trabajadores iberoamericanos con independencia de la nacionalidad cuando trabajen en un país diferente al suyo; se establece la totalización de los periodos de cotización acreditados en los distintos Estados; se garantiza la conservación de los derechos adquiridos, no perdiéndose las prestaciones por trasladarse a otro país, y se determina la colaboración administrativa y técnica entre las instituciones gestoras para facilitar la aplicación de los derechos de los beneficiarios, entre otros.

El convenio aplicará en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Cuba y México.

Cabe destacar que estos anuncios se dan luego de que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, en su discurso desde el balcón, de este lunes festivo, primero de mayo, arremetiera en contra las EPS y los fondos privados de pensiones. Según Petro, si no se aprueban las reformas a la salud y a las pensiones, se acabarán las EPS y los fondos.

“Hoy puedo tener la seguridad, miren esta paradoja, que si no se aprueba la ley de reforma a la salud, si no se aprueba la ley de reforma a las pensiones, las EPS se acaban, y los fondos privados de pensiones también”, dijo Petro.

“Y no porque el presidente quiera, sino porque lo que estamos diciendo alrededor de un modelo ideológico ha llegado a su final en todo el mundo. Y mantenerlo solo trae catástrofe y derrota. Si el Congreso no apoya las reformas, las EPS morirán como un dominó, saliendo definitivamente del mercado, como un dominó que se cae, ficha tras ficha. Eran 110, no quedan sino seis vivas. Estamos sosteniendo a la mayoría de las actuales, artificialmente, tratando de darle un tiempo de reflexión al Congreso de la República”, agregó el presidente.

“Pero si no hay ley, esas EPS quebrarán y sus afiliados irán a las que sobrevivan y ese número de afiliados, que son ya 7 millones, hará que se derrumben las que quedan. El mundo de las EPS ya no tiene sentido. Lo que estamos proponiendo es una reforma a la salud ordenada, un cambio de funciones, una priorización diferente. Si ese cambio ordenado no es posible, por la codicia del corto plazo, entonces habrá un cambio desordenado y es la quiebra permanente y continua del sistema de EPS en Colombia”, dijo el presidente.