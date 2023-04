¿Cómo convencer a los jóvenes de la importancia de pensionarse?

Uno de los mayores retos hoy en día para los sistemas de pensiones en el mundo es encontrar la forma de convencer a los jóvenes de la importancia de ahorrar y aportar a los sistemas que buscan asegurar su vejez, puesto que conforme ha pasado el tiempo cambiaron las prioridades de las nuevas generaciones y actualmente se piensa más en vivir el día a día que en forjar un futuro para proteger la jubilación.

De acuerdo con estudios, los jóvenes de hoy en día están conscientes de la necesidad de ahorrar para la jubilación, aunque también enfrentan desafíos financieros y de incertidumbre en el mercado laboral. Por ejemplo, un estudio de la Asociación Nacional de Planificación Financiera en Estados Unidos encontró que el 81 % de los millennials (personas nacidas entre 1981 y 1996) consideran que la jubilación es una preocupación importante, pero solo el 24 % se siente muy seguro en su capacidad para ahorrar lo suficiente para su retiro.

Revisar los extractos del ahorro pensional es una buena práctica y a quienes ven rentabilidades negativas, se les recomienda tener paciencia y no asumir pérdidas innecesarias. - Foto: getty images

Además, muchos jóvenes enfrentan dificultades para ahorrar debido a la falta de ingresos y altos costos de vida, como el pago de préstamos estudiantiles y la compra de una vivienda. La pandemia de covid-19 también ha afectado a muchos jóvenes económicamente, lo que puede dificultar aún más la planificación de la jubilación. Eso ha llevado a que se desencanten de los sistemas pensionales y se dediquen a vivir el día a día.

En diálogo con SEMANA, durante el 16 Congreso de Asofondos, el profesor Moshe Milevsky, académico de la Universidad de York en Canadá y experto en sistemas pensionales, aseguró que además del envejecimiento de la fuerza laboral, actualmente las aseguradoras y administradora de fondos de pensiones deben lidiar con la apatía creciente de los jóvenes hacia la idea de ahorrar para la vejez, ya que prefieren gastar su dinero en cosas que les generen placer en el momento.

“Yo hablo con mis estudiantes y les insisto mucho en la importancia del ahorro, de sacar una parte de sus ganancias mensuales hoy, para que mañana tengan un poco más. Que sacrifiquen dos pesos hoy, para que tengan cinco pesos mañana, pero me dicen ‘yo no quiero guardar para mañana, no se si esté mañana, yo quiero vivir y disfrutar hoy’, entonces no piensan o perciben la importancia de ahorrar su dinero correctamente”, explicó inicialmente.

En muchos países, las tendencias demográficas actuales, como el envejecimiento de la población y la disminución de las tasas de natalidad, están poniendo en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y pensiones. Por lo tanto, la planificación de la jubilación se ha vuelto aún más importante para los jóvenes de hoy en día, ya que es probable que tengan que depender en mayor medida de sus propios ahorros y estrategias de inversión para su jubilación.

“Mire, acá hay dos grupos o hemos podido detectar dos grupos, uno es el de aquellos que no ahorran nada y otro es el de quienes ahorran mucho, es decir, sacan de sus ganancias un 20 o un 30 % pensando en su vejez y sí, está bien ahorrar, pero no es necesario tanto, es mejor decirle a los que no ahorran, ‘vengan, destinen un poquito de su sueldo al ahorro’ y a los que ahorran mucho, ‘no es necesario tanto, más bien logremos que todos pongan un poquito y verán cómo esto funciona’.

v Muchos jóvenes no reciben educación financiera adecuada en la escuela o en el hogar, lo que puede dificultar la comprensión de cómo ahorrar e invertir para la jubilación y pudo, según el profesor Milevsky, haber incidido en la apatía que muestran frente a los temas de pensiones.

En cuanto a los desafíos financieros a los que se enfrentan los jóvenes, algunos factores incluyen los costos de vida cada vez más altos, la inestabilidad laboral, los cambios en la estructura laboral y la falta de educación financiera. - Foto: getty images

“Necesitamos encontrar una especie de Greta Thunberg, un personaje apasionado por las pensiones, así como ella se apasiona por el medioambiente, que les enseñe a los jóvenes de hoy en día sobre la importancia de ahorrar para las pensiones, necesitamos generar influencia y convencerlos de que vale la pena apostar por una proyección hacia el futuro”, agregó el profesor Milevsky.

A pesar de estos desafíos, existen muchas formas en las que los jóvenes pueden comenzar a planificar su jubilación, como comenzar a ahorrar temprano, incluso pequeñas contribuciones a un plan de jubilación, aprovechar las contribuciones de los empleadores, buscar asesoramiento financiero y mantener un estilo de vida frugal, aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades y gastar sabiamente, los jóvenes pueden maximizar su capacidad de ahorrar e invertir para su jubilación.