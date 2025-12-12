Tener una pensión es una de las principales metas de miles de personas en el país. Una vez completado el número de semanas cotizadas, los ciudadanos pueden iniciar el trámite ante Colpensiones.

Cada persona recibirá un valor diferente por los aportes realizados. | Foto: TimeShops - stock.adobe.com

Al ponerse en contacto con el fondo de pensiones, lo primero que se hará será comprobar el historial laboral del solicitante y verificar que se hayan realizado los aportes correspondientes a cada una de las semanas cotizadas.

Para conocer el valor que paga Colpensiones, las personas deben tener claridad sobre el salario que han devengado durante los últimos 10 años, además de recordar que cada usuario recibirá el 65 % de su ingreso base de liquidación. Con esos dos datos se pueden hacer las operaciones matemáticas.

A través del simulador de Colpensiones, los usuarios pueden calcular de forma previa el valor aproximado de la mesada pensional y conocer las consideraciones que realiza el fondo.

“Con el objetivo de acompañarte día a día en la construcción de tu pensión, hemos diseñado el siguiente aplicativo que te permitirá calcular un valor aproximado de la mesada pensional en Colpensiones. Ten en cuenta que este simulador realiza el cálculo de la pensión para quienes se encuentran a más de 10 años de la edad de pensión. (No aplica para beneficiarios del Régimen de Transición)”, señala la entidad.

Aumento de la mesada pensional en los próximos días

Las personas que ya reciben una mesada pensional deben estar atentas al aumento que se aplicará en las próximas semanas.

Lo primero que deben hacer quienes reciben una pensión es revisar si el valor corresponde al salario mínimo vigente. Si su mesada equivale a este monto, el aumento para 2026 será el mismo que se acuerde en las mesas de negociación que se llevarán a cabo en los próximos días.

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones. | Foto: 123RF

En cambio, si la pensión es superior al salario mínimo, el ajuste se realizará con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado al cierre del año. Este dato lo publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística durante las últimas semanas del año.

Los aumentos no aplicarán solo a los 12 pagos mensuales, sino también a las mesadas 13 y 14, para los ciudadanos que tienen derecho a estos beneficios.

Además, los fondos de pensiones están obligados a informar las fechas en las cuales se realizarán los pagos. Por otra parte, si un usuario no está de acuerdo con la cifra entregada, puede recurrir a los mecanismos de reclamación contemplados por la ley.

¿Cuándo se refleja el aumento en la mesada pensional?

El aumento de la mesada pensional se verá reflejado en el primer pago que se realizará en los últimos días de enero de 2026. En ese momento, las personas deben verificar el valor consignado en sus cuentas.