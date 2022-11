El día que Alejandro Gaviria le dio palo al presidente Petro por la reforma pensional

Ha comenzado un nuevo debate en Colombia por cuenta de la reforma pensional que pretende impulsar el gobierno del presidente Gustavo Petro el próximo año, con miras a tapar el hueco fiscal que hay actualmente en Colpensiones y garantizar una renta digna para millones de adultos mayores que no alcanzaron a pensionarse y hoy en día viven en la pobreza.

Si bien las intenciones de esta iniciativa son buenas, todavía hay muchos interrogantes que resolver y por eso, gremios como Asofondos piden que no se pase por encima del derecho a elegir que tienen muchos trabajadores hoy en día y que el proyecto de reforma que finalmente se presente al Congreso sea construido entre todos los sectores que se puedan ver beneficiados o afectados por la iniciativa.

Autoridades financieras en el mundo como Goldman Sachs han dicho que “la reforma de pensiones impactaría directamente la capacidad/disposición de las AFP para continuar comprando bonos soberanos, comprometiendo una fuente confiable de financiamiento del gobierno en un contexto fiscal ya vulnerable”.

Por su parte, el Bank of América (una de las instituciones bancarias más grandes de los Estados Unidos) sostuvo que “empeoraría el déficit de cuenta corriente de Colombia, que ya es alto (6 % del PIB)”, ya que conduciría a menores ahorros. También sostiene que, como efecto de segunda ronda, el déficit en cuenta corriente sufriría presiones por mayores tasas de interés (resultado de la caída del ahorro), gracias a lo cual se pagarían mayores montos de interés por los bonos TES en poder de extranjeros.

Si bien a esta iniciativa le queda todavía mucho camino por recorrer antes de que se construya finalmente y quede lista para su trámite en el legislativo, muchas voces han dicho que no se puede atentar contra el ahorro de los colombianos que durante años han optado por estar en los fondos privados de pensiones, construyendo un ahorro de cara a su retiro, para tener una vejez digna.

En todo esto hay que destacar que el presidente Gustavo Petro está siendo fiel a lo que propuso en campaña y su propuesta de cambio para el esquema de pensiones en el país va de la mano con las ideas que esbozó a lo largo de su carrera para llegar a la Casa de Nariño. Para Petro, es necesario hacer cambios sustanciales que permitan garantizar un ingreso digno para millones de adultos mayores que hoy en día no lo tienen.

No obstante, hay una opinión que parece haber quedado en el olvido y es la del actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien en su momento se opuso a este cambio, cuando compitió con Petro en la contienda electoral. En esa época, el hoy Ministro de Educación decía que “el sistema pensional no puede ser una pirámide”.

En una seguidilla de trinos, publicada el 23 de diciembre del 2021, Gaviria Uribe le decía al entonces aspirante a la Presidencia de la República que “lo que propones es un suicidio. Quieres financiar gasto corriente con los ahorros y aportes de la gente. En el mediano plazo acabas el sistema pensional y condenas a los colombianos a una vejez sin ingresos”.

No Gustavo, yo defiendo es el ahorro de los colombianos que tú quieres expropiar. El sistema pensional no puede ser una pirámide #NoMasCarreta 🧵 https://t.co/BfhsFvcehm — Alejandro Gaviria (@agaviriau) December 23, 2021

“Los más de 300 billones de pesos que están en los Fondos de Pensiones privados no son de los banqueros, son de todos los afiliados. Si los utilizas para financiar tu plan de gobierno estarías expropiando el ahorro para la vejez de 17 millones de colombianos”, agregó Alejandro Gaviria.

Al igual que hacen hoy en día varios expertos, en ese entonces le pidió que pensara en los mercados de capitales en Colombia, ya que gran parte del ahorro pensional depositado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se invierte en títulos de deuda y acciones, por lo que el golpe no solo sería para el régimen privado de pensiones, sino que impactaría con fuerza a todo un mercado, muy importante para el crecimiento económico de la nación.

“Estás haciendo cuentas alegres que no serían sostenibles en el largo plazo. Hoy hay 4,6 trabajadores por cada adulto mayor; sin embargo, en 2050 habrá solo 1,9 trabajadores. En 30 años no habrá nada ahorrado y los aportes no alcanzarán para pagar las pensiones comprometidas”, agregó en sus mensajes a Petro cuando era candidato.

Al igual que Alejandro Gaviria, muchos expertos y hasta los mismos representantes de las AFP coinciden en que el sistema pensional en Colombia debe reformarse, no obstante, estos últimos piden que se revisen muy bien las decisiones que se vayan a tomar de cara al futuro, ya que está en juego la estabilidad económica y la posibilidad de un retiro digno de millones de personas.