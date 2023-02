¿Le preocupan las cesantías? Esto deben tener en cuenta las empresas

Le llegó la hora cero a las empresas de pagar las cesantías, un beneficio legal que se da a los trabajadores adicional a su sueldo. Este monto es equivalente a un mes de salario por cada año trabajado del empleado y se encargan de abonarlo al fondo que este haya elegido.

De acuerdo con la Ley 50 de 1990, si no se realiza el pago antes del 14 de febrero, el empresario deberá asumir un día de salario por día de mora y debe ser un mes de salario por año de servicios o proporcional por fracciones de año. Esta obligación protege a los empleados en caso de quedarse sin trabajo, pues es un ahorro para no estar desprotegido temporalmente.

Gerardo Silva Castro, vicepresidente de empresas del Banco de Occidente, dio a conocer que es clave conocer las fechas del pago oportuno, pues uno de los errores más comunes de las empresas es el de pagar tarde las cesantías al fondo excediendo el plazo máximo pactado.

Si falta liquidez para las cesantías, se puede acceder a créditos para cesantías de los bancos. - Foto: Shutterstock

Es importante recalcar que esta obligación vence el 14 de febrero de cada año y se debe poner como una fecha fija en el calendario tributario de la compañía.

Recomendaciones

Según el experto, hay que anticipar gastos fijos desde el año anterior e incluir el de las cesantías. El Ministerio de Hacienda expidió el decreto 2487 de 2022 en el que se establecen las fechas para pagar impuestos en 2023. Entre esos están: el impuesto sobre la renta, declaración anual de activos en el exterior y el impuesto sobre las ventas.

Las fintech o entidades de financiación alternativa permiten a los empresarios acceder a un crédito digital para cumplir oportunamente con el compromiso. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Agregó que a estas obligaciones que tienen las compañías deben incluir el pago de cesantías a los colaboradores que cumplan los requisitos y así se puede planificar mejor el presupuesto y el flujo de caja para los primeros meses del año.

De igual forma, si falta liquidez, puede acceder a créditos para cesantías de los bancos. Las fintech o entidades de financiación alternativa permiten a los empresarios acceder a un crédito digital para cumplir oportunamente con el compromiso. Pde cesantías.

Crédito digital

Por otra parte, Esteban Velasco, CEO de Sempli, aseveró que el principal riesgo de las empresas que no pagan las cesantías antes del 14 de febrero es la sanción moratoria, es decir, el pago de un día de salario del empleador por cada día que se tenga de retraso en la consignación de las mismas.

En ese sentido, será clave contar con los recursos disponibles para cumplir con esta responsabilidad dentro de la fecha establecida y así evitar sanciones que afecten las finanzas de la compañía.

Esta obligación protege a los empleados en caso de quedarse sin trabajo, pues es un ahorro para no estar desprotegido temporalmente. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Agregó que lo que desconocen los empresarios es que hay opciones como las entidades de financiación alternativa que permiten acceder a esos recursos, de una forma ágil y sin necesidad de salir de casa.

Según Velasco, las fintech o entidades de financiación alternativa permiten a los empresarios acceder a un crédito digital para cumplir oportunamente con el compromiso. Para acceder, es necesario principalmente ‘organizar la casa’ y explicó que “con esto me refiero a que la información debe estar al día, como: pagos de seguridad social, nómina, impuestos, proveedores, etc. No solo al día si no, con una administración eficiente; así la compañía contará con la información para acceder, con mayor probabilidad, a los recursos del sistema de crédito tradicional o alternativo”, entre otros.