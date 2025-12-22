Finanzas

Mujeres en Colombia podrán pensionarse desde 2026 con una mesada más alta: este es el beneficio que tendrán desde el 1 de enero

Por medio de los fondos de pensión se pueden conocer los detalles de la medida.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

22 de diciembre de 2025, 10:40 p. m.
A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse.
A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse. Foto: 123 Rf
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahora
*Aplican términos y condiciones

Mas de Pensiones y cesantías

A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse.

Mujeres en Colombia podrán pensionarse desde 2026 con una mesada más alta: este es el beneficio que tendrán desde el 1 de enero

Inflación

Colpensiones explica cómo calcular el valor que le llegará de pensión en el 2026

Colpensiones

¿Cuánto paga Colpensiones por la pensión al completar las 1.300 semanas cotizadas?

Las Accai funcionarán como un laboratorio jurídico a fin de poner a prueba la capacidad de Colombia para articular actores públicos y privados en un mismo esquema.

Colombianos que no lograron completar las semanas exigidas para pensionarse podrán acceder a nueva alternativa

En Colombia, las personas que se acercan a la edad de jubilación tienen la posibilidad de trasladarse entre los regímenes pensionales público y privado, pero este proceso no se realiza de manera directa. Para quienes consideran cambiar de régimen, existe un mecanismo obligatorio llamado doble asesoría, que permite tomar decisiones informadas sobre el futuro pensional.

Prepensionada de 59 años, a la que no le renovaron el contrato, ganó importante batalla legal

La edad es uno de los principales requerimientos para la pensión.

No es 55 años: Colpensiones confirmó cuál es la edad oficial para recibir pensión en Colombia

feria de empleo Sena

Colombianos podrán acceder a pensión anticipada con la reforma de Petro: deben cumplir esta condición

Rentabilidad de fondos de pensiones

¿Cuál es el monto para pensionarse en un fondo privado?

Las semanas cotizadas son claves para lograr la jubilación.

De esta manera puede conocer en segundos a qué fondo de pensiones se encuentra afiliado

Trabajadores en Colombia enfrentan la amenaza de perderlo debido a cambios propuestos

¿Desde qué edad puede iniciar a cotizar a pensión en Colombia?

Noticias Destacadas