Finanzas
Mujeres en Colombia podrán pensionarse desde 2026 con una mesada más alta: este es el beneficio que tendrán desde el 1 de enero
Por medio de los fondos de pensión se pueden conocer los detalles de la medida.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
22 de diciembre de 2025, 10:40 p. m.
A partir del 1 de enero de 2026 las semanas de pensión para las mujeres en Colombia empezarán a reducirse. Foto: 123 Rf
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento