Pensión en Colombia: ¿cómo se liquida cuando se cotizaron más semanas que las exigidas por la ley?

El proceso de obtención de una pensión en Colombia es un tema que genera interrogantes y preocupaciones entre aquellos ciudadanos que desean asegurar una vejez digna y tranquila. Para acceder a este beneficio, se establecen requisitos relacionados con la edad y las semanas cotizadas, con el objetivo de garantizar un sistema de protección social sólido y equitativo.

Según la legislación colombiana, para aspirar a una pensión es necesario haber cotizado un mínimo de 1.300 semanas, tanto para los afiliados al régimen de Colpensiones como para aquellos del sector privado. Además, se establece una edad de 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres como el momento adecuado para empezar a recibir este beneficio.

No obstante, surge una interrogante importante: ¿qué sucede cuando se cotizan más semanas de las exigidas por la ley? Para responder a esta inquietud, se consultaron diversas fuentes especializadas en el tema.

De acuerdo con una sentencia compartida por un magistrado ponente de la Corte Suprema de Justicia, cuando un cotizante acumula más semanas de las requeridas, se presenta un escenario particular en la liquidación de la pensión.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo establece que por cada 50 semanas cotizadas de forma adicional, el porcentaje de la pensión se incrementa en un 1.5% del ingreso base de liquidación.

En el caso específico analizado, donde se acreditaron 2.125 semanas hasta el año 2019, se aplicó esta regla. Según la misma sentencia, el monto de la pensión de vejez correspondió a un porcentaje del 59.06%, que se incrementó en un 1.5% por cada 50 semanas adicionales. Como resultado de esta operación, se obtuvo un porcentaje adicional del 24%, tomando en cuenta un total de 825 semanas adicionales a las mínimas establecidas. Es importante resaltar que la tasa de reemplazo final no puede exceder el 80 % del ingreso base de liquidación.

Con base en estos cálculos, se determinó que el valor inicial de la pensión para el año 2019 ascendió a la suma de $8.530.334,85. Sin embargo, es importante destacar que el monto de la pensión no puede superar el 80% del ingreso base de liquidación, ni ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Es relevante tener en cuenta que, en caso de haber cotizado más semanas de las exigidas para pensionarse, no se puede solicitar la devolución de las semanas adicionales cotizadas. Estas cotizaciones adicionales tienen un impacto directo en el monto de la pensión, ya que cuanto más semanas se coticen, mayor será el beneficio a recibir. No obstante, existe un límite en el incremento de la pensión, puesto que una vez superadas las 1.800 semanas cotizadas, no se aplica un aumento adicional en el monto de la pensión.

Es importante resaltar que el sistema de pensiones en Colombia enfrenta retos significativos, y una considerable cantidad de personas no logra cumplir con los requisitos necesarios para obtener una pensión. Según datos del Ministerio de Trabajo, aproximadamente una de cada cuatro personas en el país no alcanza a cumplir con estos requisitos y se ve excluida del sistema de pensiones.

Además, de los 6.5 millones de adultos mayores en Colombia, solo 1.6 millones reciben el beneficio de la pensión, según Asofondos, el gremio que representa los fondos privados de pensiones. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una mayor atención y debate en torno a la protección y seguridad económica de los adultos mayores en el país.

Ante la complejidad del sistema de pensiones y las diversas situaciones que pueden surgir en relación con las semanas cotizadas, se recomienda a los trabajadores consultar con asesores especializados en el tema. Estos profesionales podrán brindar orientación personalizada y asesoramiento acerca de los requisitos específicos y los beneficios del sistema de pensiones en Colombia.