Bancolombia abrió 400 vacantes en todo el país: Bogotá y más ciudades; ojo al link para postularse

Uno de los bancos más importantes del país anunció nueva convocatoria.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 7:05 p. m.
Bancolombia. Foto Guillermo Torres Reina / Semana
El Banco busca nuevos profesionales. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Bancolombia es actualmente uno de los bancos más reconocidos del país y de lejos el que más usuarios tiene. Este anunció recientemente la apertura de un proceso de convocatoria con cerca de 460 vacantes disponibles en ciudades como Bogotá, Medellín, entre otras.

Entre los perfiles a los que apuntan las vacantes, están perfiles académicos, profesionales, recién graduados, también practicantes universitarios y personas que tengan experiencia en cargos de gestión, administrativos, comerciales y tecnológicos.

Bancolombia banco Bogota octubre 9 del 2020
Este es uno de los bancos más reconocidos del país. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Las vacantes están distribuidas de la siguiente manera:

Son 109 cargos que están destinados a las áreas comerciales y administrativas. De estos, 15 se destinarán a través de semilleros, presentes en 27 ciudades del país. El objetivo de estos cursos es preparar el talento joven para desempeñarse en funciones relacionadas con las sucursales, atención al cliente, asesores de servicios, gestores comerciales.

Contexto: Almacenes Flamingo, a responder ante la SIC tras vulneración a derechos de consumidores

Adicional a ello, hay otras 236 vacantes exclusivas para estudiantes que quieran iniciar sus prácticas universitarias en ramas profesionales como ciencias sociales, sistemas, derecho, ciencias económicas y administrativas, comunicación y diseño, entre otras disciplinas.

Los estudiantes interesados deberán estar matriculados en programas que exijan prácticas obligatorias y cumplir con requisitos establecidos dependiendo de las instituciones educativas.

Bancolombia Carrera 11 Calle 82 Fachada
Estas son las vacantes disponibles. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

También hay disponibles otras 103 vacantes temporales, entre las que se encuentran 92 vacantes en sucursales y otras 11 vacantes de labores administrativas.

Recuerde que para inscribirse en estas vacantes deberá ingresar al portal de Bancolombia y buscar el apartado ‘trabaja con nosotros’. Allí podrá filtrar los empleos por área, ciudad o nivel de experiencia, también podrá cargar su hoja de vida y llenar los formularios que se requieren.

Contexto: Dian, en busca de plata por todas partes. Inicia nueva subasta de joyas, autos y metales preciosos. ¿Se podrá comprar barato?

Tenga en cuenta que los ejercicios varían dependiendo de las vacantes, pues para cargos administrativos se suele incluir el registro en línea, las pruebas psicotécnicas, entrevistas y demás. En las prácticas profesionales se requiere también la validación de requisitos por parte de las instituciones educativas.

Estos son los requisitos que deberá cumplir | Foto: Alejandro Acosta

Para las vacantes especializadas, la evaluación incluye pruebas técnicas que permiten medir habilidades en programación, manejo de datos, entre otros.

