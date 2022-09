Cinco consejos para conseguir trabajo remoto en empresas de otros países

El teletrabajo ha sido, sin duda, uno de los cambios más importantes que ha tenido el mercado laboral en los últimos tiempos, especialmente tras el paso de la pandemia, que obligó a muchas empresas a cambiar sus modelos de relación con los trabajadores y a crear alternativas para cumplir las metas del día a día.

Por medio de esta nueva herramienta, actualmente muchas empresas no cuentan con oficinas o han podido ampliar sus proyecciones de globalización, llegando incluso a otros países, mediante la delegación de tareas y el establecimiento de dinámicas laborales diferentes a las del último siglo.

Un ejemplo de esto se ve en el último el Reporte Global de Contratación Internacional publicado por la plataforma Deel, según el cual la contratación de colombianos desde el exterior creció un 172 % en el primer semestre de 2022, solo lo superan Argentina, Brasil y México. Esto deja claro que si bien gran parte de los efectos de la pandemia ya pasaron, la tendencia de las empresas extranjeras que contratan teletrabajadores desde Colombia parece no parar.

Mateo Cuadras Jaume, director de Expansión de Maple Bear en Latinoamérica, destacó que estos avances son importantes, puesto que dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para enero de este año, Colombia fue el quinto país con la peor tasa de desocupación en jóvenes entre los 15 y los 24 años (23,8 %).

“Las pocas oportunidades educativas, la dificultad para ganar experiencia en el mercado laboral y brecha entre la formación académica y las necesidades de las empresas son algunos de los aspectos que más afectan a los más jóvenes en Colombia”, comentó Mateo Cuadras.

Según este experto, los empleos remotos que empresas internacionales están ofreciendo en países como Colombia son una oportunidad fantástica para que jóvenes y otros profesionales obtengan ingresos, ya sean primarios o complementarios.

“Además, cuentan con diferentes beneficios como ganar dinero en moneda extranjera, especialmente en dólares aprovechando el auge de esta moneda en Latinoamérica en general, y en algunas ocasiones poder tener más de un empleo diversificando el campo de acción y las fuentes de ingreso”, agregó el vocero de Maple Bear.

Cinco consejos claves para alcanzar un teletrabajo internacional

1. Prepararse para el trabajo global: no es ningún secreto que el inglés es el principal idioma para los negocios internacionales y una necesidad para las empresas con sede en Estados Unidos; una de las habilidades más valiosas que puede desarrollar es un buen nivel de competencia en un segundo idioma. Según una encuesta realizada por Maple Bear en América Latina, 78 % de los colombianos encuestados se arrepienten de no haber estudiado inglés, dato que es muy revelador, ya que se estima la creación de 180 mil empleos anuales con dicho requisito.

2. Capacitación constante: junto al crecimiento del trabajo remoto, la pandemia también ha impulsado la educación remota. Ahora, existe una gran cantidad de cursos en línea gratuitos o de bajo costo y de alta calidad para el desarrollo de habilidades, tanto duras como blandas, (diseño, idiomas, productividad, comunicación, bienestar, entre otras) que pueden dar valor agregado al perfil profesional de las personas y tener impacto positivo a la hora de presentarse a vacantes internacionales.

3. Explorar nuevos campos de desarrollo profesional: no hay que limitarse a pensar en trabajos que encajen completamente la experiencia laboral y conjunto de habilidades que se tienen. ¡Ahora es el momento perfecto para cambiar un poco las cosas! No hay razón alguna por la que no pueda solicitar un trabajo con el que ha soñado y que esté totalmente fuera de su zona de confort.

4. Diversificar las opciones: no hay que limitarse a pensar en trabajos que encajen completamente la experiencia laboral y conjunto de habilidades que se tienen. ¡Ahora es el momento perfecto para cambiar un poco las cosas! No hay razón alguna por la que no pueda solicitar un trabajo con el que ha soñado y que esté totalmente fuera de su zona de confort.

5. Aprender a ser flexible: trabajar de forma remota para una empresa extranjera tiene muchas ventajas, como la capacidad de hacerlo desde cualquier lugar, la posibilidad de establecer horarios y rutinas propias, la oportunidad de desempeñarse de forma independiente y tener más de una fuente de ingresos.

“No hay que olvidar que con todas estas ventajas pueden venir diferentes exigencias como un alto nivel de responsabilidad, disciplina, priorización de tareas y habilidad en la comunicación para responder de manera organizada y efectiva a su equipo de trabajo. Hacia allá debe apuntar el nuevo enfoque”, concluyó Mateo Cuadras Jaume.