¿Cómo se calcula la cuota de alimentación para un hijo en 2022?

La cuota de alimentación o cuota alimentaria es el valor que debe pagar todo padre o madre para cubrir las necesidades básicas de su hijo, con el fin de proveer sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo necesario para su desarrollo integral.

Hay que tener en cuenta que este valor se determina teniendo en cuenta aspectos esenciales dentro de la crianza de los niños y el nivel de ingresos de los padres. De igual manera, en caso de que el menor no haya nacido la ley establece que el padre legítimo deberá aportar a los gastos del embarazo y parto durante la etapa de gestación.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no existe una fórmula exacta que determine la cuantía de la obligación alimentaria a cargo de la persona que debe brindarla; sin embargo, hay varios factores que deben tenerse en cuenta para la fijación de la cuota, como las obligaciones alimentarias del progenitor o progenitora con otras personas.

También que el límite máximo de la cuota de alimentos es del 50 % del salario del obligado, la capacidad económica del progenitor o progenitora que debe responder por este rubro y las necesidades reales, sociales y económicas del niño, niña o adolescente. En caso de que el obligado a suministrar alimentos no labore o sus ingresos sean insuficientes, el cálculo de la cuota de alimentos se determina sobre el salario mínimo legal vigente.

La cuota alimentaria se puede incrementar o disminuir cuando las circunstancias hayan cambiado y las necesidades del niño, niña o adolescente se hayan alterado; así mismo, cuando las condiciones económicas del padre o madre se hayan modificado. En cualquier caso, el valor de la cuota de alimentos siempre se podrá discutir y modificar.

El incremento en los valores de la cuota alimentaria cada año generalmente son acordados entre los padres de familia del menor o los menores, teniendo en cuenta aspectos como el crecimiento del Índice de Precios al Consumidor o el aumento del salario mínimo, que por ejemplo para este año fueron del 5,62 % y el 10,67 %, respectivamente.

La cuota alimentaria se puede fijar de dos maneras: la primera es cuando los padres del menor están de acuerdo, en ese caso se realiza un acta de conciliación que puede ser presentada a una Comisaría de Familia o en los centros de conciliación. En caso de no existir un consenso, se deberá recurrir a un juez para determinar la misma.

La cuota alimentaria se paga hasta que el hijo cumpla los 18 años si no está estudiando, y si está estudiando la obligación se amplía hasta que cumpla los 25 años. Mientras persistan las circunstancias de un hijo con discapacidad, existe la obligación de suministrar alimentos por parte de los padres.

