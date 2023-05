¿Cómo se pagan las horas extras en Colombia? Así se pueden calcular

El Código Sustantivo del Trabajo define que el trabajo suplementario o de horas extras es el que excede la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede la máxima legal.

Para este año, se conoció el acuerdo que tuvo la mesa de negociación del aumento del salario mínimo que fue del 16 %, es decir que quedó en 1′160.000 pesos. Con este aumento también se ajustaron los recargos dominicales, festivos y horas extras.

Si una persona gana este salario, debe tener en cuenta que un día de trabajo, en el 2023, valdrá 38.666 pesos. Dicho esto, el subsidio de transporte no debe incluirse para hacer estos cálculos y, segundo, que teniendo en cuenta que se deben trabajar 48 horas a la semana, la hora quedó en 4.833 pesos.

En Colombia los trabajadores tienen derecho a la remuneración si trabajó un domingo o festivo, según como lo determina el Código del Trabajo, esto se debe a unos recargos. Una jornada normal de ocho horas, de lunes a sábado, se pagará a 38.666 pesos, y si el empleado trabaja un domingo o festivo se paga ese mismo valor más un recargo de 75 %, lo que quiere decir que la hora se pagará a 8.457 pesos y el día completo, de ocho horas, a 67.656 pesos.

- Foto: Getty Images/iStockphoto

En el caso de la hora extra en la jornada diurna el recargo será del 25 %, en el caso de la jornada nocturna el porcentaje será de 75 %, la base será la hora laboral que es de 4.833 pesos. El trabajador debe tener en cuenta que si trabaja un domingo y realiza horas extras nocturnas, las adiciones a su salario ordinario son acumulables.

¿Qué pasará con las horas extras de los trabajadores de la salud? Esto dijo la ministra de Trabajo

Uno de los puntos que más ha causado revuelo de la reforma laboral tiene que ver con el cambio en el pago de las horas extra y los recargos en días festivos y en horarios nocturnos. Por ello, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dio nuevos detalles sobre las medidas que incluirá el proyecto de ley tras una reunión con varios congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. - Foto: Transmisión Youtube

La reforma laboral plantea que los recargos dominicales y festivos pasarán a ser del 100 %, las horas nocturnas comenzarían a contarse después de las 6 p.m. y hasta las 6 a.m. y las horas extras no podrían ser más de 12 a la semana. No obstante, la ministra señaló que estos cambios no aplicarían para todos los sectores.

“Para dejar muy claro, todo lo que es el sistema de vigilancia privada mantiene su estatuto de vigilante. Nosotros eso no lo tocamos. En materia de salud, tampoco tocamos las relaciones del sector. Ellos tienen un estatuto propio y una carrera propia. Cuando la reforma a la salud se apruebe nosotros entraremos a reglamentarla”, indicó Ramírez en una entrevista con el medio Noticias Caracol.

En efecto, la reforma a la salud da detalles sobre las condiciones laborales que tendrán los trabajadores de las instituciones de salud del Estado (ISE). Entre otras cosas, se plantea el fin de los contratos por prestación de servicios y la tercerización laboral, pues se advierte que el personal sanitario debe ser contratado “por término definido o indefinido, por obra o labor”.

Así mismo, se plantea que este régimen laboral aplicará para todas las ISE y las Instituciones mixtas con participación del Estado igual o superior al 90%. En otras palabras, los empleados del sector salud que trabajen con entidades públicas serán denominados como “trabajadores estatales de la salud”, de acuerdo con el texto de la ponencia para primer debate de la reforma a la salud, que se está estudiando en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.