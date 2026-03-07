Empleos

Consiga empleo con salario de hasta 11 millones de pesos: CNSC lanzó ofertas laborales atractivas

Esta es la nueva convocatoria que lanzó la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Redacción Semana
7 de marzo de 2026, 7:28 a. m.
Así puede postularse a las 1.801 vacantes anunciadas por la CNSC.
Así puede postularse a las 1.801 vacantes anunciadas por la CNSC. Foto: Diseño Jesús Chacín/ El País, con fotos de: (Comisión Nacional del Servicio Civil)
