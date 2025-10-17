Suscribirse

Finanzas

Corte Constitucional lanza convocatoria de prácticas laborales, los interesados deben cumplir una serie de criterios

La duración de la judicatura será de 9 meses.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 3:33 p. m.
Reforma laboral trae cambio para quienes renuncian a su empleo.
Las personas interesadas pueden aplicar a la oferta por medio de la página web de la entidad. | Foto: Getty Images

La Corte Constitucional del país publicó una nueva convocatoria dirigida a los estudiantes de Derecho que no se hayan graduado y que estén buscando realizar sus prácticas laborales.

Por medio de la judicatura en calidad ad honorem, que tendrá una duración de 9 meses, los estudiantes podrán cumplir con uno de los requerimientos más importantes de su etapa formativa y conocer de primera mano el funcionamiento de una de las entidades más relevantes del ámbito judicial de la nación.

La Corte Constitucional aún no ha definido la suerte de la reforma pensional y eso tiene en vilo a empleadores, fondos privados, Colpensiones y operadores del sistema Pila.
La Corte Constitucional publicó una nueva convocatoria. | Foto: cortesía corte

“La judicatura es una etapa de formación práctica en la que los estudiantes de Derecho aplican los conocimientos teóricos adquiridos durante su educación en instituciones autorizadas por el Gobierno Nacional. El egresado no graduado de la facultad de Derecho puede ejercer esta actividad de judicatura una vez haya completado y aprobado todas las materias del plan de estudios, independientemente de la naturaleza o denominación de la relación jurídica”, señala la entidad.

Contexto: Empleo formal en Bogotá: postúlese gratis hoy

¿Cuáles son los requisitos para la judicatura?

En primer lugar, la entidad señala que las personas deben haber cursado y aprobado las materias que integran el pénsum académico, conforme a los reglamentos de su institución educativa.

Además, deben contar con el certificado original de terminación de materias emitido por la respectiva universidad. También deben presentar los documentos que acrediten haber finalizado el consultorio jurídico.

De manera adicional, los aspirantes no deben haberse graduado y deben estar afiliados a una Entidad Promotora de Salud (EPS), ya sea como beneficiarios o como cotizantes, para poder dar continuidad al proceso.

Contexto: Trabajos desde casa con flexibilidad horaria, aplique ya

Por último, en el sitio web de la entidad se destaca que:

“La Rama Judicial se hace cargo de la afiliación y cotización a la Administradora de Riesgos Laborales durante el término de la judicatura.”

¿Cómo inscribirse al programa?

A través de la página web de la Corte Constitucional se puede encontrar la convocatoria, en la cual se explican cada una de las condiciones para hacer parte del programa.

Con índices de desempleo cada vez más altos y una honda crisis económica, la pertinencia de los programas académicos profesionales debe ser una prioridad para las universidades.
Los interesados deben realizar el proceso mediante la página web. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el portal hay un formulario que debe ser diligenciado con la información personal y académica del aspirante. Junto a esto, se debe subir el archivo con la hoja de vida.

Por medio de este proceso, la entidad seleccionará a las personas que harán parte del programa y tendrán la experiencia de conocer el estamento judicial de la nación y su funcionamiento.

Se debe señalar que en la misma página web se encuentra toda la información necesaria para los aspirantes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En video: las protestas se agudizan en Chicago entre gases lacrimógenos y detenidos por redadas migratorias de ICE

2. Gustavo Petro se sacó la espina y reveló detalles de la alocución que, según él, fue censurada: “Quiero hacerla”

3. Nueva York prueba “el pavimento frío” para enfrentar las olas de calor

4. Directivo confirma el primer amistoso de Cristiano Ronaldo en Latinoamérica: ¿Y Colombia?

5. Luis Díaz: DT del Dortmund se alarma por enfrentarlo; en un día sabrá su suerte en Bundesliga

LEER MENOS

Noticias relacionadas

practicasderechoCorte Constitucional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.