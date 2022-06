El ‘sueldazo’ de los profesionales más demandados y contratados por empresas extranjeras

El aumento superior al 286 % de la contratación internacional en Latinoamérica en el 2021 abre una posibilidad de crecimiento para las empresas que encuentran talento en otros mercados para seguir desarrollando sus negocios, como también para los profesionales, que pueden acceder a empleos en organizaciones globales sin dejar sus países de origen.

De acuerdo con la compañía Deel, Colombia representó el 70 % del total de las contrataciones hechas en Latinoamérica por empresas del extranjero durante el 2021.

En el país, los ingenieros en sistemas y los gerentes de proyectos senior, son los perfiles más requeridos por las compañías internacionales y pueden aspirar a un salario anual de hasta US$ 104.700 y US$ 112.600, respectivamente, (entre $ 34 millones y $ 35 millones mensuales) trabajando en forma remota.

Cuando se trata de posiciones juniors o con menos experiencia, los ingenieros (as) en sistemas que trabajan para compañías extranjeras acceden a pagos de hasta US$ 24.000 al año (cerca de $ 8 millones), mientras que los gerentes de proyectos más jóvenes hasta US$ 50.300 anuales (unos US$ 16,5 millones cada mes).

Otra de las posiciones más demandadas, según los contratos realizados a través de Deel, es el de atención al cliente. En ese caso, los sueldos oscilan entre los US$ 3.700 y US$ 34.000 al año, según el nivel de experiencia. En otras palabras, entre $ 1,2 millones y cerca de $ 11 millones mensuales.

“La contratación internacional ofrece claros beneficios para las empresas y las personas, pero al mismo tiempo para llegar a una negociación exitosa es preciso contar con información sobre las tendencias y condiciones de cada mercado. Si bien Latinoamérica tiene ciertas características en común como región, cada país tiene sus particularidades y es importante que los equipos de Recursos Humanos las conozcan, para asegurarse de que están ofreciendo una oferta competitiva”, afirmó Natalia Jiménez, head of South America en Deel.

Los ingenieros (as) en sistemas y los gerentes de proyectos senior son los perfiles más requeridos por las compañías internacionales. - Foto: Getty Images

¿Buscando empleo? Abren más de 200 vacantes en diferentes ciudades de Colombia

El Grupo Soluciones Horizonte (GSH), compañía de tercerización en servicios de Talento Humano y consultoría organizacional, está buscando más de 200 personas para cubrir varias vacantes que tiene disponibles en diferentes departamentos, área de manufactura y para jóvenes sin experiencia.

Inicialmente, tiene más de 100 puestos de trabajo disponibles para la confección de artículos de protección que permiten salvar vidas. Para este caso, las personas que sean elegidas deberán laborar en el municipio de Siberia, Cundinamarca.

Se requiere que las personas interesadas en aplicar a las vacantes cuenten con una experiencia mínima de seis meses en la operación de máquina plana, además de conocimientos en ribetes, chaquetas, chalecos y prendas completas.

Hay más de 100 puestos de trabajo disponibles para la confección de artículos de protección. - Foto: Guillermo Torres

Estas vacantes ofrecen una remuneración de un salario mínimo mensual, es decir, $1 millón, más las prestaciones de ley. El horario es mediante turnos rotativos, de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y entre las 2:00 de la tarde y 10:00 de la noche, de lunes a sábado.

Igualmente, la empresa ofrecerá servicio de ruta en Facatativá, Madrid, Mosquera, Funza, El Rosal, Puente de Piedra, Cota, Calle 80, Bosa, Bosa Estación, Suba y Bosa Centro, para que los empleados que sean seleccionados puedan llegar al sitio de trabajo.

Por otra parte, GSH también anunció la apertura de más de 100 vacantes para jóvenes, mayores de edad (entre 18 y 28 años), sin experiencia, que quieran ocupar cargos como vendedores, cajeros y auxiliares logísticos en las ciudades de Yopal, Neiva, Cali, Tuluá, Montería, Cúcuta, y Palmira. La remuneración que se ofrecerá por cada uno de estos cargos será de acuerdo a la jornada laboral, más las prestaciones de ley.

Las personas que estén interesadas en aplicar a una de estas vacantes pueden postularse a través de la página web de GSH en su sección de ¿Buscas empleo? Además, en cada una de las vacantes que se podrán conocer los detalles del empleo, el horario, salario y ubicación.