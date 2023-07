Esta es la respuesta que se debe dar a la pregunta “¿cuál es su aspiración salarial?”, en una entrevista de trabajo

Una entrevista de trabajo es la oportunidad perfecta para dar una buena primera impresión de manera personal y si bien es cierto que las habilidades, experiencias y conocimientos del aspirante son elementos fundamentales al momento de la contratación, la apariencia personal también lo es, ya que revela los rasgos propios de su personalidad.

Así mismo, las preguntas que se les realicen a los aspirantes son cruciales para determinar el éxito de la entrevista laboral.

En ese sentido, existen muchas dudas respecto a la respuesta correcta para la pregunta “¿cuál es su aspiración salarial?”.

También puede consultar los montos salariales en las páginas del Dane, el Observatorio Laboral para la Educación, revistas y publicaciones especializadas.

A esto, el portal Alfa Psicología explica que es importante no responder: “No sé”. Lo anterior porque desconocer o evadir el tema no es buena opción. Generalmente, se evita porque resulta incómodo responder esta pregunta por miedo a no acertar y que no nos contraten porque podemos dar un valor por encima o por debajo de lo que ofrecen.

También puede consultar los montos salariales en las páginas del Dane, el Observatorio Laboral para la Educación, revistas y publicaciones especializadas. - Foto: Getty Images

Otra respuesta que no se debería dar es: “Lo que ustedes quieran está bien”. También surge por la falta de conocimiento del valor del trabajo de cada quien.

Tampoco se debe pedir un salario elevado, puesto que dificultaría la negociación, sumado a que puede demostrar desinterés en el puesto y, en el caso de que sea aceptado, se cambiaría a la primera oportunidad.

Tampoco se debe pedir un salario a convenir, que por lo general es la respuesta más común, pues es indispensable conocer el valor actual del trabajo en el mercado.

La pregunta clave en las entrevistas de trabajo que podría asegurarle un buen puesto

Natalie Fischer es una exprofesional de recursos humanos que después de conseguir recorrer las mejores esferas de su trabajo, se retiró para convertirse en una entrenadora de carrera que ayuda a las personas que buscan empleo o mejorar el que actualmente tienen. Recientemente, ha adquirido reconocimiento por los consejos que hace públicos en sus redes y medios de comunicación donde colabora.

Según lo que plantea Fischer, si bien las entrevistas de trabajo son difíciles, ha ayudado a cientos de personas a conseguir trabajos con grandes sueldos y uno de los mayores errores que cometen los aspirantes es no hacerle preguntas a los entrevistadores, o no hacer unas buenas preguntas que puedan hacerlo resaltar por encima de los demás.

Las personas parecen estar obsesionadas con dar las respuestas correctas del entrevistador, ya que al final de la reunión la gente tiende a congelarse cuando se le pregunta si se tiene alguna pregunta al reclutador o al gerente de contratación. Pero ahí podría estar la clave para poder conseguir un buen empleo con un gran salario.

Las personas parecen estar obsesionadas con dar las respuestas correctas del entrevistador, ya que al final de la reunión la gente tiende a congelarse cuando se le pregunta si se tiene alguna pregunta al reclutador o al gerente de contratación. - Foto: Getty Images/Image Source

Fischer asegura que varios de sus clientes hacían una pregunta en particular que los ayudó a ser contratados en el acto en la misma entrevista. “Si el nuevo empleado fuera a lograr algo que te dejara boquiabierto, ¿qué sería?”, es la que según la experta sería lo que puede conseguir un gran trabajo para los entrevistados, ya que demuestra que se es estratégico y piensa en el futuro.

Con esta pregunta, le estaría diciendo a su empleador potencial que no solo hace lo mínimo, sino que planea ir más allá. Además, lo hace parecer lo suficientemente seguro como para usar un lenguaje descomplicado y dispuesto a mostrar algo de gracia en una situación estresante, esto porque demasiadas personas se alejan de mostrar personalidad en una entrevista.

Con esta pregunta, el gerente de contratación, el entrevistador o el reclutador seguramente no sabrá cómo responder en primer lugar. La otra persona tendrá que imaginarse y discutir la situación de tener que trabajar juntos si fuera contratado, dándole un punto a favor a diferencia de cualquier otro candidato que también se esté postulando al trabajo.