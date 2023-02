Estos son los derechos del trabajador cuando lo despiden de la empresa

Con el inicio de un nuevo año, la búsqueda de empleo se convierte en uno de los objetivos que muchos colombianos se trazan, ya sea porque se encuentra desempleado o se desea tener una nueva oportunidad laboral. Sin embargo, no siempre se menciona lo que sucede cuando un trabajador es despedido, de allí que el presente artículo esté orientado a despejar las dudas al respecto.

Cuando un empleado se enfrenta al dilema de haber quedado sin trabajo, ya sea porque fue despedido de manera justificada o injustificada, la pregunta que surge es ¿Qué derechos tengo? Y al respecto, el portal El Empleo da claridades en torno a este interrogante y que pueden ser claves para un trabajador que haya sido retirado de su empleo, poder reclamar cuando se encuentre ante dicha coyuntura.

En primer lugar, es importante que el empleado sepa que tiene derecho a una liquidación. Al respecto, en el Código Sustantivo del Trabajo (CST), se indica que las personas que estén vinculadas bajo un contrato a término indefinido y sean despedidas, tienen derecho a recibir este pago y que corresponde a vacaciones pendientes de ser disfrutadas, las prestaciones sociales adeudadas, los salarios pendientes de pago, etc.

“Si a la terminación del contrato, el patrono no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo”, expresa el artículo 65 del CST en el primer numeral.

Si un trabajador es despedido, este tiene derecho a una indemnización y liquidación. Así lo establece la normatividad laboral colombiana. - Foto: Getty Images

Otro derecho es la indemnización, que en caso de ser despedido y no haber recibido su salario o prestaciones, el empleador deberá realizar dicho pago; el cual será igual al último salario diario que recibía el trabajador y aplicará a cada día de retardo.

“Cabe resaltar que se debe hacer el pago correspondiente cesantías que no hayan sido consignadas al fondo afiliado. Asimismo, al ser despedido, el trabajador tiene derecho a recibir su pago desde el momento en el que le notifican la terminación del contrato hasta su último día de trabajo, al igual que un examen médico de egreso, esto para revisar su estado de salud y que el despido tenga relación con algún tema médico”, resalta.

Es importante tener presente, debido a que se suele pasar por alto, es que cuando un trabajador sale de una empresa a éste se le debe entregar una certificación laboral donde conste el tiempo de trabajo, el cargo y el salario devengado.

Tenga en cuenta que al momento de ser despido, la liquidación e indemnización se basará según el contrato celebrado, sea este a término fijo y/o indefinido. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Y si hay un despido sin justa causa?

Si se presenta un despido sin justa causa, este sucede cuando el empleador no tiene ninguno de los siguientes motivos contemplados en el artículo 62 del CST: haber sufrido engaño por parte del trabajador, violencia, injuria, indisciplina, algún daño material, actos inmorales o delictuoso, la violación grave de las obligaciones o prohibiciones, entre otros.

De acuerdo con el portal especializado Abogados.com.co, si no se logra determinar y/o justificar las razones del despido, esto constituye en una indemnización al trabajador por perjuicios causados; pero si no se entrega la misma, se pueden adelantar acciones como presentar un recurso de conciliación ante un Inspector de Trabajo. En caso de no encontrar este funcionario público, se podrá acudir a la Defensoría del Pueblo o Procuraduría; o en su defecto al personero municipal o al juez municipal.

Si al ser despedido y ni hay una causa justificada, y además, el empleador se niega a indemnizar, es importante que el trabajador acuda a instancias como el Ministerio del Trabajo para poner en conocimiento la situación para proceder a tomar medidas. - Foto: Getty Images

También se puede interponer una demanda ante el Ministerio del Trabajo, esto cuando el empleador se niega a pagar la indemnización y frente a lo cual se recomienda la asesoría de un experto en derecho laboral para poder presentar el recurso respectivo, con base en la normatividad legal.

“Cuando el valor de lo que reclama no supera los 20 salarios mínimos, la demanda puede presentarse sin abogado ante el juez de pequeñas causas, si existe en su municipio. En estos casos, el juez decidirá de manera definitiva si hay lugar al reconocimiento y pago de la indemnización”, señala el portal especializado.