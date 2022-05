Icetex ofrece becas para realizar cursos cortos en diferentes países, así puede aplicar

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció este viernes, 27 de mayo, la apertura de una nueva convocatoria para personas interesadas en estudiar en otros países, por medio de la modalidad virtual, con la cual le apuesta a fortalecer los índices de preparación profesional en el país.

De acuerdo con esta nueva oferta educativa, entre los meses de mayo y agosto de 2022 estarán abiertas varias convocatorias para que profesionales colombianos se postulen a cursos virtuales que ofrecen los gobiernos de Chile, Malasia y Tailandia a través de este instituto.

En esta galería de opciones educativas, las personas interesadas encontrarán alternativas para formarse en temas como políticas anticorrupción, vulcanología, desarrollo territorial, seguridad alimentaria, salud ocupacional y microfinanzas, los cuales serán totalmente gratis.

Estas becas están destinadas a cursos certificados de corta duración y cubren el 100 % de la matrícula para quienes resulten seleccionados. Así mismo, se desarrollarán bajo la modalidad virtual, razón por la cual se hace mucho más fácil la preparación de quienes se inscriban en esta oferta internacional.

Dentro de los requisitos para la postulación a estas convocatorias se debe tener en cuenta que están dirigidas a profesionales que tengan carreras afines a los programas ofrecidos por los gobiernos y/o que cuenten con experiencia profesional relacionada con el programa a realizar.

¿Cuáles son las ofertas?

De acuerdo con la información suministrada por el Icetex, en total son diez cursos, totalmente gratuitos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:

Chile:

1. Curso internacional de coordinación e implementación de políticas públicas: claves para la reactivación y el desarrollo territorial: https://web.icetex.gov.co/es/-/claves-para-la-reactivacion-y-el-desarrollo-territorial

2. Curso internacional de recuperación frente al COVID-19: fortalecer políticas anticorrupción para un desarrollo más inclusivo y sostenible: https://web.icetex.gov.co/es/-/curso-internacional-recuperacion-frente-al-covid-19

3. Curso internacional crisis y recuperación: ciencia de datos aplicada a políticas públicas: https://web.icetex.gov.co/es/-/ciencia-de-datos-aplicada-a-politicas-publicas

4. Curso Internacional vulcanología: procesos, peligros y mitigación en contexto de crisis: https://web.icetex.gov.co/es/-/curso-internacional-vulcanologia-procesos-peligros-y-mitigacion-en-contexto-de-crisis

Tailandia:

1. Gerencia de seguridad en alimentación (Train the Trainer: Food Safety Management): https://web.icetex.gov.co/es/-/train-the-trainer-food-safety-management

2. Mitigación del calentamiento global y Gerencia de adaptación del balance sostenible de la energía (Global Warming Mitigation and Adaptation by Balancing Sustainable Energy Management (GSEM): https://web.icetex.gov.co/es/-/global-warming-mitigation-and-adaptation

3. Seguridad alimentaria y del origen animal (Food Safety and Security from Animal Origin: Strengthening the Network for Sustainability) https://web.icetex.gov.co/es/-/food-safety-and-security-from-animal-origin

4. Desarrollo del escenario del carbono bajo (Low Carbon Scenario Development: Waste Management Under Crisis Situations): https://web.icetex.gov.co/es/-/low-carbon-scenario-development-waste-management-under-crisis-situations

5. Salud ocupacional y seguridad en la comunidad (Occupational health and safety in the community: How to strengthen the capacity of public health personnel): https://web.icetex.gov.co/es/-/occupational-health-and-safety-in-the-community-how-to-strengthen-the-capacity-of-public-health-personnel

Malasia:

1. Certificado en desarrollo de comunidad cooperativa a través de las microfinanzas (Certificate in Cooperative Community Development through Microfinance): https://web.icetex.gov.co/es/-/certificate-in-cooperative-community-development-through-microfinance

En cada convocatoria se especifica el idioma del curso a aplicar y el nivel exigido y certificado en el dominio de dicha lengua. Estos requisitos pueden variar según el programa a aplicar. Para cualquier información adicional, los interesados podrán consultar en la página institucional www.icetex.gov.co, en la sección Becas - Becas para estudios en el exterior.

Convocatoria de crédito para jóvenes talento

Los jóvenes que tengan destrezas artísticas o creativas podrán participar en la nueva convocatoria abierta por el Icetex, en la que podrán participar ciudadanos del país entre los 18 y los 35 años.

Se trata del programa Jóvenes Talentos una oportunidad para “hacen de su pasión y talento el motor para construir sus proyectos de vida”, señaló la entidad.

Los interesados en postular podrán hacerlo para cursar programas en el exterior, presenciales o virtuales, en áreas del arte o Economía Naranja.

La inscripción se debe realizar antes del 15 de julio de 2022 en el sitio web del Icetex, en https://web.icetex.gov.co/becas/becas-para-estudios-en-el-exterior/programas-especiales/artistas-jovenes-talentos. Allí se podrán conocer al detalle los criterios y requisitos.